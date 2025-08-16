Kakvu ljubavnicu bira koji muškarac Zodijaka: Lav obožava moćne žene, Ribe ne mogu bez sebičnih

Svaki muškarac ima svoj tip žene koja ga potpuno osvaja, a astrologija tvrdi da izbor ljubavnice nije slučajan – već je snažno povezan s njegovim horoskopskim znakom
Svaki od pripadnika horoskopskih znakova, kako astrolozi tvrde, ima određeni tip žene koju bira za ceo život. Ko će mu biti životna saputnica određuju prema astrologiji raspored planeta u natalnoj karti, ali i znak i podznak, kao i neke planete koje igraju ključnu ulogu u ljubavnim odnosima.
Međutim, kada odluče da varaju, muškarci rođeni u različitim znacima Zodijaka imaju svoj tip ljubavnice.
Ovan
Muškarac rođen u ovom vatrenom znaku za ljubavnicu bira uspešnu i samosvesnu ženu.
Njega privlači nezavisna i samostalna žena koja voli avanture i raspoložena je za razne izazove u krevetu.
Bik
Muškarac Bik nikada ne bi prevario ako se nije potpuno zaljubio. Ako nađe ljubavnicu, verovatno će se u nekom trenutku tom ženom i oženiti.
Idealna ljubavnica muškarca Bika je žena koja koja voli luksuz. Ona je jedna od onih žena koje ulaze u prostoriju isijavajući senzualnost i erotičnost.
Nema mnogo ženskih prijatelja i biće veoma predana i pomalo podređena svom muškarcu.
Blizanci
Muškarci rođeni u ovom vazdušnom znaku nemaju dobru reputaciju kada je u pitanju varanje. Oni vole takve igre, vole da imaju mnogo različitih partnerki koje će im dati mentalnu stimulaciju.
Žena koju će Blizanci uzeti za ljubavnicu je veoma pametna, čak i briljantna.
Ona je izvanredan govornik i verovatno doktor ili profesor na fakultetu. Vole da porovode vreme sa njom, jer ona ne samo da može da ga prati, već ga intelektualno i prevazilazi.
Rak
Ljubavnica Raka je njegov terapeut, žena koja se ponaša poput mame i negovateljice.
Kada su zajedno, on provodi pola vremena žaleći se, kukajući i plačući u njenom krilu. Muškarac Rak se ponaša prema svojoj ljubavnici kao što se ponaša i prema svojoj ženi. Zašto onda vara? Da bi ima „dva ramena za plakanje“.
Lav
Tip žene koju bi Lav uzeo za ljubavnicu je dama na poziciji koja može da mu pomogne u karijeri.
Oseća se kao da ga zaista razume dok mu stalno daje komplimente. Njegova ljubavnica je veoma dobra u krevetu, spremna na iznenađenja i na pohvale koje će nahraniti njegov ego i staviti ga u centar pažnje.
Devica
Ako muškarac Devica ima ljubavnu aferu, njegova supruga to verovatno nikada neće saznati. On je misteriozan i diskretan i neće dozvoliti da to stigne do žene kojoj se zavetovao na „ljubav do groba“.
Tip žene koju cmuškarac Devica priželjkuje za ljubavnicu mora biti savršen, po njegovim standardima, jer su Device sklone perfekcionizmu. Izgledaće sjajno, biće pametna i učiniće da se muškarac Devica oseća željeno i da mu se dive.
Vaga
Muškarci Vage se u prevarama odlično nalaze. Oni uspevaju da “naprave” situaciju takvom da se obe žene u njegovom životu osećaju voljenima i da nijedna ne bude povređena.
Vaga za ljubavnicu bira ženu koja ima stila i koja je šarmantna.
Da bi osvojila Vagu koja već pliva u bračnim vodama, žena mora da voli duhovnost. Muškarac Vaga često je sklon da laže svoju ljubavnicu kako će se zbog nje razvesti.
Škorpija
Škorpije nisu veliki bludnici, pa ako imaju ljubavnicu to je iz nekog ubedljivog razloga, poput potrebe za većom strašću.
Ljubavnica muškarca rođenog u znaku Škorpije je dominantna žena, koja se ne plaši njegovih apetita u krevetu i ne okleva da ispuni njegove najskrivenije želje.
Strelac
Strelčevi varaju kada osete da je njihova veza ušla u rutinu, pa u tome nalaze alibi za svoje postupke.
Nije neobično da Strelac ima veliki broj žena u različitim gradovima širom sveta, posebno ako njegov posao zahteva putovanja.
Ljubavnica Strelca možda i ne zna da igra tu ulogu u njegovom životu.
Jarac
Jarčevi su časni, pa će pre napustiti vezu nego prevariti. Međutim, ako bi se ipak odlučili za avanturu, ljubavnica bi im bila potpuna suprotnost njihove žene.
Njima može da se desi da se izgube u prevari i da ih privuče neka neodgovorna i promiskuitetna žena ili neko koga bi, po mišljenju Jarca, trebalo spasiti.
Vodolija
Vodolije će varati samo ako misle da ih partner vara. Žena koju oni biraju za ljubavnicu je pametna, neobična i kreativna. Ova žena će naterati muškarca Vodoliju da joj se prepusti. Biće veoma emocionalna i smirena.
Ribe
Muškarci Ribe vole da imaju tajne ljubavne veze, pa nije mala verovatnoća da će naći ljubavnicu.
Njegova ljubavnica je samouverena i sebična, pa će muškarac rođen u znaku Ribe morati da joj posveti veliki deo svog vremena.
