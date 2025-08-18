Kamenog srca i nemilosrdan: Ovo je ubedljivo najbezosećajniji znak horoskopa

Može da bude užasno agresivan i neverovatno okrutan

Ovaj znak je pravo čudo zodijaka, ume da bude toliko okrutan da nikako nije dobra ideja da mu se na bilo koji način zamerate, a istovremeno je toliko plašljiv da se boji čak i sopstvene senke. Možda je baš zbog toga takav, ali bilo kako bilo, najbolje je da mu ne stajete na put, jer on je… Jarac.

Jarčevi su bezosećajne i mrzovoljne gromade, kamene face, kamenog srca. Ubeđeni su u svoju veličinu i nezamenljivost, prikriveni despoti ukoliko to ne mogu otvoreno da pokažu, a javni tirani ukoliko im se da bilo kakav oblik vlasti, bilo da je u pitanju posao ili partnerski odnos.

Mrzitelji i kritičari svih, smatraju da samo njihova reč treba da se poštuje i bespogovorno sluša, a kada su u podređenom položaju nemilice se ulizuju onima koji su iznad njih, jer žele da uspeju, a za taj uspeh im nije bitno šta treba da urade.

U suštini su užasno nesigurni, boje se sebe, boje se drugih, boje se neuspeha, boje se da se otvore emotivno, pa iz tih strahova pokazuju najgore osobine svoje ličnosti. Kada se razbesne, nemoguće ih je kontrolisati, mogu da budu užasno agresivni i neverovatno okrutni.

Škrtice i za materijalne i za emotivne stvari, ukoliko smatraju da ste nepodobni da im budete partner mogu vas držati kraj sebe neko vreme, dok ne nađu nekog pogodnijeg koji ispunjava sve uslove za brak i porodicu. Ukoliko želite da pobegnete iz ovog odnosa, budite samo svoji, slobodni i ekscentrični, oni to ne podnose.

(Telegraf.rs /superzena.b92.net)

