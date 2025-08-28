Kao da imaju zmiju u džepu: Za njih kažu da su ubedljivo najveće škrtice Zodijaka!

Neki horoskopski znaci su rođeni kao rasipnici.

Neki ipak vole da ostave sa strane makar manju svotu za „crne dane“, a neki ne da se teško rastaju od novca, već štede u tolikoj meri da su spremni i da gladuju samo da ne bi potrošili pare! Evo ko su najveće škrtice među znacima Zodijaka…

Jarac

Žene i muškarci rođeni u ovom znaku imaju poseban odnos prema novcu i bogatstvu uopšte. Njima nije važno samo da im je novčanik trenutno pun, već sanjaju da se bukvalno kupaju u parama i to zauvijek. Zato se Jarčevi sa velikom mukom rastaju od ušteđenog novca. Ovu svoju osobinu veoma teško kriju od drugih, ko ni zavist koju osećaju kada je neko njima blizaku boljoj finansijskj situaciji.

Bik

Ako uđete u vezu sa muškarcem Bikom, bilo bi dobro da vodite dnevnik ko, koliko para i na šta troši. Jer on će svakako zapamtiti gde je otišao svaki dinar. Zato, kada ljubav prođe ili ako nečim uvredite Bika, on će se setiti svega do najsitnijih detalja – svaki dinar koji je dao na vas će vam prisesti! I ne samo to, zahtijevaće da vratite „dug“. Ali, ako ste sigurni da je ljubav među vama „ono pravo“, ovaj znak je odličan za porodicu.

Devica

Predstavnici ovog znaka znaju kako da cene novac, ali i da zarade. Zato nije čudo što nerijetko postaju istinski bogati. Ipak, i pred sveg tog novca, ekstremno su pragmatični i vole tačno da znaju gde koji dinar „ide“. Od svojih ukućana očekuju da žive skromno – da ne kupuju previše, da ne troškare na letovanja i zimovanja. U slučaju razvoda, ni dinara nećete videti od Device. Boriće se svim silama da vam ni dugme ne ostavi. Isto tako, ako se osećaju finansijski nesigurno, postaju škrti do besvesti. U stanju su da gladuju – do te mere ide njihova štedljivost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com