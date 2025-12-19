Kao da su se Bogu zamerili: Ova 3 znaka su rođeni baksuzi i stalno privlače probleme

Nekima život stalno podmeće nogu. Ova 3 znaka se često osećaju kao da su se Bogu zamerili jer ih maler prati na svakom koraku.

Maler ih prati u stopu, a sreća im stalno izmiče – ova 3 znaka su najveći baksuzi zodijaka i žive kao da su se Bogu zamerili.

Svi mi imamo uspone i padove, ali izgleda da neki ljudi stalno „izvlače deblji kraj“. E, pa, ako ste rođeni u znaku Bika, Ribe ili Vage, možda niste krivi vi – nego zvezde.

Astrologija je ponekad surova: ova tri znaka su rođeni baksuzi koji stalno privlače nevolje. Njima sudbina ne da mira, a njihove najjače osobine često postaju njihov najveći teret. Kao da su se Bogu zamerili, oni kroz život koračaju težim putem, suočavajući se sa izazovima koje drugi i ne primećuju.

Teret koji nose od rođenja

Njihova borba nije stvar slučajnosti, već karaktera koji ih uvek iznova gura pravo u ruke problemima.

Bik – Kad tvrdoglavost postane baksuzluk

Bikovi su zapravo sami sebi najveći neprijatelji kada im krene loše. Oni su inače poznati kao stubovi istrajnosti, ali ta vrlina se često pretvori u ekstremnu tvrdoglavost. Kada Bik zacrta svoj put, on ne vidi prepreke, već ih doživljava kao neprijatelje koje treba uništiti. Sudbina ih kažnjava kada odbijaju da promene mišljenje ili strategiju.

Zbog toga se Bik često nađe u finansijskom gubitku ili prekidu posla, jer jednostavno nije hteo na vreme da skrene.

Ribe – Plove u tuđoj nesreći

Ribe su najveći baksuzi Zodijaka zbog prevelike emotivnosti i saosećanja. One su kao sunđeri – upijaju svu tuđu nesreću i probleme kao da su njihovi! Ne znaju da postave granice. Njihova pasivnost i potreba da pomognu često ih uvuku u tuđe skandale, finansijske drame i loše energije.

Ribe na kraju imaju osećaj da žive tuđim, tužnim životima. Ta konstantna žrtva čini da se prava, zaslužena sreća od njih stalno izmiče.

Vaga –Propuštene šanse zbog večitog vaganja

Vage su rođeni baksuzi iz jednog prostog razloga: neodlučnost. Sudbina im daje prilike, ali one stalno vagaju, analiziraju i čekaju onaj savršeni trenutak koji nikada ne dođe. Zbog tog konstantnog balansiranja, propuštaju ključne životne izbore – bilo da su ljubavni, poslovni ili finansijski.

Vage se često kaju, a problemi im dolaze u obliku propuštenih vozova. Njihova sreća je u stalnom zastoju, jer im stalno treba nečije odobrenje za sledeći korak.

Zašto im sudbina ne da mira?

Ova tri znaka, svaki na svoj način, nesvesno sabotiraju sopstvenu sreću. Sudbina im šalje lekcije, ali ih oni, zbog svoje prirode, često ignorišu. Tek kada nauče da promene unutrašnju energiju koja privlači izazove, moći će da prekinu taj krug i prestanu da se osećaju kao da su se Bogu zamerili. Do tada, ostaje im da se bore sa vetrenjačama i čekaju svoj trenutak mira.

Može li se pobeći od zapisanog?

Pitanje koje ove znakove najviše muči jeste – da li je ovaj baksuzluk večan?

Astrolozi tvrde da sudbina ne udara bez razloga. Za Bika, rešenje je u popuštanju kočnica; onog trenutka kada prizna da nije uvek u pravu, maler nestaje. Ribe moraju naučiti da kažu „ne“ tuđim problemima kako bi napravile mesta za svoju sreću, dok Vage moraju prestati da čekaju idealne uslove i početi da rizikuju.

Baksuzluk nije kazna, već poziv da se menjate. Tek kada prestanete da ponavljate iste greške, prestaćete da se osećate kao da su se Bogu zamerili.

