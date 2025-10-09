Karakter horoskopskih znakova — najbolje i najgore osobine: Da li ste spremni da saznate istinu?

Astrolozi ističu da svaki znak Zodijaka ima svoje vrline, ali i slabosti. Upravo ta kombinacija oblikuje način na koji se ponašamo, gradimo odnose i donosimo odluke.
Ovan
Pozitivne osobine: hrabrost, odlučnost i liderske sposobnosti.
Negativne osobine: nestrpljivost, naglost i sklonost brzom gnevu.
Bik
Pozitivne osobine: pouzdanost, strpljenje i odanost.
Negativne osobine: tvrdoglavost i posesivnost.
Blizanci
Pozitivne osobine: inteligencija, prilagodljivost i komunikativnost.
Negativne osobine: neodlučnost i nedoslednost.
Rak
Pozitivne osobine: intuicija, brižnost i emotivna dubina.
Negativne osobine: promenljivo raspoloženje i nesigurnost u odnosima.
Lav
Pozitivne osobine: samopouzdanje, harizma i liderski duh.
Negativne osobine: egoizam, tvrdoglavost i arogancija.
Devica
Pozitivne osobine: mudrost, analitičnost i praktičnost.
Negativne osobine: stidljivost, preterana briga i sklonost perfekcionizmu.
Vaga
Pozitivne osobine: diplomatičnost, intelekt i sposobnost građenja harmonije.
Negativne osobine: neodlučnost i izbegavanje sukoba.
Škorpija
Pozitivne osobine: strast, odlučnost i emocionalna snaga.
Negativne osobine: tajnovitost i ljubomora.
Strelac
Pozitivne osobine: optimizam, entuzijazam i želja za novim iskustvima.
Negativne osobine: nestrpljivost i sklonost davanju praznih obećanja.
Jarac
Pozitivne osobine: disciplina, odgovornost i ambicija.
Negativne osobine: teško opraštaju i mogu biti pesimistični.
Vodolija
Pozitivne osobine: nezavisnost, saosećajnost i progresivnost.
Negativne osobine: emotivna nestabilnost i sklonost dominaciji.
Ribe
Pozitivne osobine: saosećajnost, kreativnost i umetnički duh.
Negativne osobine: preterano poverenje, strahovi i beg od realnosti.
Astrolozi naglašavaju da nijedan znak nije savršen — snage i slabosti idu ruku pod ruku. Razumevanje sopstvenih osobina može pomoći da razvijemo ono najbolje u sebi i ublažimo ono što nas sputava.
