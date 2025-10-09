Karakter horoskopskih znakova — najbolje i najgore osobine: Da li ste spremni da saznate istinu?

Astrolozi ističu da svaki znak Zodijaka ima svoje vrline, ali i slabosti. Upravo ta kombinacija oblikuje način na koji se ponašamo, gradimo odnose i donosimo odluke.

Ovan

Pozitivne osobine: hrabrost, odlučnost i liderske sposobnosti.

Negativne osobine: nestrpljivost, naglost i sklonost brzom gnevu.

Bik

Pozitivne osobine: pouzdanost, strpljenje i odanost.

Negativne osobine: tvrdoglavost i posesivnost.

Blizanci

Pozitivne osobine: inteligencija, prilagodljivost i komunikativnost.

Negativne osobine: neodlučnost i nedoslednost.

Rak

Pozitivne osobine: intuicija, brižnost i emotivna dubina.

Negativne osobine: promenljivo raspoloženje i nesigurnost u odnosima.

Lav

Pozitivne osobine: samopouzdanje, harizma i liderski duh.

Negativne osobine: egoizam, tvrdoglavost i arogancija.

Devica

Pozitivne osobine: mudrost, analitičnost i praktičnost.

Negativne osobine: stidljivost, preterana briga i sklonost perfekcionizmu.

Vaga

Pozitivne osobine: diplomatičnost, intelekt i sposobnost građenja harmonije.

Negativne osobine: neodlučnost i izbegavanje sukoba.

Škorpija

Pozitivne osobine: strast, odlučnost i emocionalna snaga.

Negativne osobine: tajnovitost i ljubomora.

Strelac

Pozitivne osobine: optimizam, entuzijazam i želja za novim iskustvima.

Negativne osobine: nestrpljivost i sklonost davanju praznih obećanja.

Jarac

Pozitivne osobine: disciplina, odgovornost i ambicija.

Negativne osobine: teško opraštaju i mogu biti pesimistični.

Vodolija

Pozitivne osobine: nezavisnost, saosećajnost i progresivnost.

Negativne osobine: emotivna nestabilnost i sklonost dominaciji.

Ribe

Pozitivne osobine: saosećajnost, kreativnost i umetnički duh.

Negativne osobine: preterano poverenje, strahovi i beg od realnosti.

Astrolozi naglašavaju da nijedan znak nije savršen — snage i slabosti idu ruku pod ruku. Razumevanje sopstvenih osobina može pomoći da razvijemo ono najbolje u sebi i ublažimo ono što nas sputava.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com