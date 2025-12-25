Karma naplaćuje dugove do kraja 2025: Ko dobija zasluženo bogatstvo, a ko ostaje bez dinara?

Pustite priče o sreći i slučajnostima, ovo je čista matematika sudbine. Saturn je neumoljiv učitelj, strog ali pravedan, i nema te sile koja će zaustaviti ono što dolazi. Karma naplaćuje dugove i to sa kamatom koja će neke oduševiti, a druge naterati da se dobro zamisle nad svojim postupcima. Do kraja 2025. godine, nebo se namešta tako da će se tačno videti ko je radio pošteno, a ko je hvatao krivine. Nema više vrdanja, računi stižu na naplatu, a vi proverite u kojoj ste grupi.

Kome zvezde pune džepove do vrha?

Nećete verovati, ali za neke znakove ovo će biti period života. Ako ste rođeni u znaku Bika ili Jarca, možete polako da počnete sa slavljem. Vama se otvaraju vrata koja su godinama bila zarđala. Nije to nikakva lutrija, već ona poštena, teška muka koja se konačno isplaćuje.

Sve ono što ste godinama trpeli, radili prekovremeno i ćutali dok su drugi pričali, sada dolazi na red za nagradu. Očekujte ozbiljan finansijski dobitak ili priliku za posao koja se ne odbija. Ide ko podmazano, samo nemojte sada da stanete. Verujte mi, univerzum je vodio beleške i vaš saldo će biti u debelom plusu.

Kome Saturn zavrće slavinu?

E, sada dolazimo do onog manje lepog dela. Oni koji su mislili da mogu prečicom kroz život, neka se pripreme za hladan tuš. Posebno se ovo odnosi na Blizance i Strelčeve koji su možda bili previše opušteni sa novcem. Dok karma naplaćuje dugove, vama bi moglo delovati kao da vam novac curi kroz prste.

Nemojte se iznenaditi ako vam stignu neki zaboravljeni računi ili ako oni „sigurni“ dogovori propadnu preko noći. Ma daj, nemojte da očajavate, ovo je samo lekcija. Zvezde vam poručuju da uozbiljite priču, da prestanete da se kockate sa sudbinom i da počnete da štedite. Ako sada stegnete kaiš, do 2026. ćete biti na konju, ali trenutno – pamet u glavu i novčanik u sef.

Šta morate uraditi odmah?

Nije sve tako crno ni za koga, ako znate pravila igre. Ključna stvar je – vratite sve što dugujete, i materijalno i emotivno. Ako nekome dugujete novac, vratite ga juče. Ako ste nekoga oštetili, ispravite to. Sudbinski preokreti su iza ćoška i ne želite da vas dočekaju nespremne. Ovo je vreme kada se čiste računi da bi se u novu eru ušlo bez tereta.

Sve se vrti u krug i na kraju svako dobije tačno ono što mu pripada. Neki će se kupati u luksuzu jer su to zaslužili znojem, a neki će morati da nauče lekciju skromnosti. Karma naplaćuje dugove bez greške, a na vama je da taj trenutak dočekate spremni. Ne čekajte ponedeljak ili prvi u mesecu, počnite da dovodite život u red odmah danas i gledajte kako se stvari menjaju u vašu korist!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com