Karma ne zaboravlja, ali sada prašta: 3 znaka dobijaju šansu da izleče stare rane i krenu iz početka

Oktobar 2025. donosi karmički preokret za tri horoskopska znaka – sudbina im pruža priliku da zatvore bolna poglavlja i započnu novi život

Postoje trenuci kada Univerzum ne traži objašnjenje, već pruža ruku. Oktobar 2025. je upravo takav mesec – period u kojem se stare greške brišu, a nova vrata se otvaraju.

Za tri horoskopska znaka, ovo je vreme kada se karmički dugovi zatvaraju, a rana srca počinju da zaceljuju. Nije lako krenuti iz početka, ali kada energija sudbine stane uz vas, sve je moguće.

Rak – Oslobađanje od prošlosti

Rak je dugo nosio tišinu kao teret. Neizgovorene reči, propuštene prilike, razočaranja koja su se gomilala – sve je to držao u sebi, verujući da će vreme nešto promeniti. Ali oktobar donosi trenutak kada više ne može da ćuti. Donosi odluku da ode iz odnosa koji ga guši, iz prostora koji ga boli. I baš tada, kada napravi prvi korak ka sebi, život mu uzvraća. Pojavljuje se nova prilika – posao, selidba, ili ljubav koja ne traži da se menja. Rak ulazi u fazu čišćenja, ne samo emotivnog, već i porodičnog i finansijskog. Više ne nosi prošlost kao teret, već kao dokaz da je preživeo. I to je njegova pobeda.

Jarac – Novi početak koji dolazi kroz priznanje

Jarac je majstor kontrole. Godinama je ulagao u posao koji ga iscrpljuje, u život koji spolja izgleda stabilno, ali iznutra boli. Ćutao je dok je grizao sebe, govorio sebi da mora još malo da izdrži. Ali oktobar donosi trenutak kada više ne može da ignoriše ono što oseća. Saturn, njegov vladar, donosi lekciju: sreća nije u statusu, već u miru. I baš tada, stiže ponuda – posao koji donosi manje novca, ali više slobode. Jarac prvi put bira ono što ga ispunjava, ne ono što se od njega očekuje. I u tom izboru, nalazi sebe.

Strelac – Praštanje sebi je prvi korak

Strelac je godinama menjao gradove, poslove, ljude – bežeći od jedne poruke koju nikad nije poslao. Oktobar ga zaustavlja. Mlad Mesec u njegovom duhovnom sektoru donosi šansu za pomirenje, ali ne sa drugima – već sa sobom. Dobija poruku od osobe koju je davno isključio iz života. Umesto da ignoriše, odlučuje da odgovori. I u tom odgovoru, dolazi olakšanje. Strelac shvata da nije slab ako stane – već hrabar jer se suočava. Praštanje sebi postaje prvi korak ka slobodi.

Karma ne kažnjava, ona uči

Za Rakove, Jarčeve i Strelčeve, oktobar 2025. nije samo mesec promena – to je energetski reset. Sve što su izgubili, sve što ih je bolelo, sada dobija novu formu. Karma ne zaboravlja, ali zna kada je vreme da prašta. A kada prašta – daje šansu da se krene iz početka.

