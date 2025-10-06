Karma se vraća po svoje: Samo 2 znaka sada plaćaju cenu starih odluka

Karma je neumoljiva – 2 znaka sada dobijaju poruku iz kosmosa da ništa ne ostaje neplaćeno. Vreme je da se suoče sa onim što su godinama potiskivali.

Karma uvek pronađe svoj put. Možda ne odmah, ali kada se pojavi – donosi lekciju koja se ne zaboravlja. U oktobru 2025. dve astro energije biće na udaru karmičkog čišćenja. Sve ono što su nekada gurali pod tepih, sada izlazi na površinu. Ovo nije kazna – ovo je poravnanje i prilika da se zatvore stari krugovi.

Škorpija – suočavanje s prošlošću

Škorpija već danima oseća da se nešto menja. Ljudi iz prošlosti vraćaju se u njen život, i to ne bez razloga. Stare rane, neizrečene reči, dugovi i prekinuti odnosi sada kucaju na vrata. Univerzum traži da se pogleda unazad i konačno zatvori ono što je ostalo otvoreno. Možda će izgubiti nešto što voli, ali to je cena za novi početak. Oktobar je mesec u kojem Škorpija završava karmički krug.

Blizanci – istina koja boli

Za Blizance se sve vrti oko istine. Ono što su možda pokušali da sakriju ili “zaobiđu” sada izlazi na videlo. Moguće su neočekivane promene u odnosima – prijatelji ili partneri iznenada pokazuju pravo lice. Ova energija nije laka, ali donosi ogromno olakšanje. Kad istina konačno ispliva, oslobađaju se tereta koji ih je godinama pritiskao. Karma ne kažnjava – ona uči.

Poruka zvezda: kraj starog, početak novog

Škorpija i Blizanci sada prolaze kroz fazu čišćenja, spoznaje i zatvaranja poglavlja. Sve što se događa ima dublji smisao – da bi mogli da krenu dalje, moraju otpustiti ono što im više ne pripada. Karma dolazi po svoje, ali donosi i novu šansu da se živi lakše, mirnije i iskrenije. Oktobar im možda oduzima nešto, ali zauzvrat daje mir, jasnoću i ravnotežu.

Kako se pripremiti za karmički period

Pratite intuiciju i unutrašnji glas – odluke sada mogu promeniti život.

– odluke sada mogu promeniti život. Otvoreni novim razgovorima i iskrenim susretima sa ljudima iz prošlosti.

sa ljudima iz prošlosti. Fokusirajte se na ličnu ravnotežu i emocionalnu stabilnost .

. Ne bežite od trenutaka koji vam se nameću – karmičke lekcije donose rast i oslobađanje.

donose rast i oslobađanje. Održavajte balans između emocija, odnosa i unutrašnje snage.

Ovaj period u oktobru 2025. je ključan za Škorpiju i Blizance. Karma je neumoljiva, ali svaka lekcija donosi priliku za novi početak. Budite spremni da pogledate u prošlost, zatvorite stare krugove i otvorite vrata ka miru i ličnom uspehu.

