Karma štiti danas ova 3 znaka, a Univerzum vraća nadu u život. Ne može bolje!

Karma štiti Lava, danas je samopouzdan i otvoren, Strelca sa puno optimizma i Ovna, sve dolazi na svoje mesto. Univerzum danas radi za njih!

Karma štiti, univerzum pomaže. U petak se život čini uravnoteženim, usklađenim i svrsishodnim za Ovna, Lava i Strelca. Ovo je jedan od onih retkih trenutaka kada stvari jednostavno dođu na svoje mesto i mi to primetimo.

Univerzum kao da radi za nas, a ne protiv nas, i za tri horoskopska znaka, ovo se čini kao sreća. Sve se vrti oko sinhroniciteta i poverenja. Vreme ne može biti bolje nego sada.

Za tri horoskopska znaka, ovaj dan dolazi sa obećanjem i nadom. Univerzum je na našoj strani. U mogućnosti smo da iskoristimo rezervoar prirodnog optimizma i na taj način približavamo blagoslove i dobru karmu.

1. Ovan – karma štiti, sreća vam dolazi kroz akciju

Na današnji dan, 7. novembra, imaćete osećaj da sve dolazi na svoje mesto, dragi Ovnovi. Ovo nije samo veliko olakšanje već i inspiracija. Osećate se spremnim da preuzmete više nego što ste prvobitno planirali.

Astrološka energija petka obnavlja vaš osećaj za pravac i daje vam obnovljeno samopouzdanje u vašu svrhu. Ne jurite sreću; zapravo, ne jurite ništa. Dozvoljavate joj da vas pronađe, i ona to čini. Dobro je znati!

Uzmite ovo kao dokaz da ste na pravom putu. Karmički ste zaštićeni. Sreća na današnji dan dolazi kroz akciju i kroz to što budete svoji pravi ja.

Pratite ono što vas inspiriše i vrata će vam se širom otvoriti.

2. Lav – sreća stiže kroz samopouzdanje i otvorenost

U petak, dragi Lave, vaša energija je magnetna i graciozna. Priznanje i prilika vam dolaze bez napora 7. novembra. Privući ćete pažnju koju ste čekali. Potvrda je veliki deo magije ovog dana, ne da vam je potrebna.

Zračite toplinom i svrhom ovog dana, a ljudi reaguju na taj sjaj. To nije arogancija, to je znanje. Znate šta radite i slučajno to radite dobro.

Sreća stiže kroz samopouzdanje i otvorenost. Univerzum vas štiti, zato recite da onome što vas zove, Lave. Recite to glasno i ponosno.

Kosmos jasno signalizira da ste spremni za više.

3. Strelac – talas optimizma, uživajte!

Astrološka energija petka donosi vam talas optimizma, dragi Strelče, a to je baš za vas. Poznati ste kao večni optimista, a ovaj dan podržava taj stav. 7. novembra ćete se osećati kao da se sve stvari konačno počinju okretati u vašu korist. Kao da vam univerzum daje kosmički znak odobrenja.

Ono što se dešava ovog dana deluje blagovremeno i ispravno, i apsolutno ćete to iskoristiti na najbolji način. Bravo za vas! Šta god da se sastoji od ovog saznanja, ono potvrđuje da je vaša vera u putovanje bila dobro utemeljena.

7. novembra, sreća vas pronalazi kroz hrabrost i iskrenost. Zato što se osećate dobro prateći svoje instinkte i spremni ste da verujete svojoj intuiciji, stvarate savršene uslove da vas sreća i dobra karma potraže.

Ovaj dan označava početak novog svetlog niza pozitivnih aktivnosti. Uživajte!

(Krstarica/YourTango)

