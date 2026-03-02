Karma štiti ove znakove od danas, udahnite život punim plućima, Univerzum vam čuva leđa!

Najlepša stvar koja će se danas dogoditi Vagama, Bikovima i Blizancima jeste da ih karma štiti. Ono što kažu da se desi, desiće se.

Karma štiti ove znakove od danas. Tri horoskopska znaka 2. marta 2026. imaće neverovatnu karmičku zaštitu. U jednom trenutku, brinuli smo se o ovome, onome i nečemu drugom. Činilo se da nemamo drugog izbora nego da stalno brinemo i da nas ometaju hiljadu i jedna stvar koja bi mogla da se desi. Pa, više toga nema. Univerzum im čuva leđa!

U ponedeljak, sva ta nesigurnost i sumnja u sebe trajno se odmaraju, jer karma štiti ove znakove horoskopa. Stvari se poboljšavaju kada odlučimo da prestanemo da brinemo o stvarima koje ne možemo da kontrolišemo. Više nismo zaglavljeni. Karmički smo zaštićeni i nameravamo da nešto uradimo sa ovom novootkrivenom moći.

1. Blizanci – brinuli ste bez razloga

Kakvo je olakšanje ovaj dan. U ponedeljak konačno shvatate da je toliko toga što ste imali na umu bilo bezvredno i usredsređeno na prošlost koja više ne postoji. Bili ste neurotični i uplašeni, a sada je taj osećaj poništen.

Sada razumete da je duševni mir deo karmičkog plana. Niste ovde samo da biste se osećali nesigurno, Blizanci. Vreme je da prestanete da brinete i krenete dalje.

Prevazišli ste to i sada je vreme da stanete na noge i proslavite svoje postojanje. Više nemate vremena da živite u nesigurnosti. Zatražite ono što je zaista vaše i živite svoj život punim plućima. Univerzum vam čuva leđa.

2. Bik – prigrlite smireno pozitivnost

Danas konačno ponovo počinjete da se osećate dobro. Kao i većina ljudi, provodite malo previše vremena prepuštajući se negativnim osećanjima. U redu je, sve dok se iz toga trgnete.

Tokom ovog dana, dozvoljavate sebi taj osećaj smirenosti, bez pitanja da li je to stvarno ili ne. Stvarno je, a i vi ste. Vreme nesigurnosti je prošlo, Blizanci. Karmički ste zaštićeni i vreme je da pređete na veće i bolje stvari.

Već neko vreme ste nesigurni i uznemireni zbog određenih stvari, ali ovaj dan vam pomaže da se iz toga trgnete. Kada se nađete na drugoj strani, nema osvrtanja. Shvatite ovo kao pobedu, Biče. Prigrlite pozitivnost i ostavite svoju nesigurnost u prošlosti gde joj je i mesto.

3. Vaga – ne poredite se više sa drugima

Najlepša stvar će vam se dogoditi ovog dana. Prestaćete da se poredite sa drugima. Naravno, u sebi imate mnoštvo ljudi kojima se ugledate. Možete nastaviti to da radite, a da ne osećate da morate da ispunjavate standarde koje oni postavljaju.

Otupili ste sebe da biste se uklopili. Dosta! U ponedeljak, tipične osobine Vage za ugađanje ljudima se znatno smanjuju. Sada sebe vidite vrednom baš takvom kakva jeste.

Vreme je da se oslobodite tog nesigurnog osećaja da se ne uklapate ili da ne ispunjavate tuđe standarde. Taj mentalitet vam ne čini ništa, zato ga odbacite kao vruć krompir, Vage. Karmički ste zaštićeni, pa zašto ne biste bili svoji autentični ja?

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com