Karma stiže ovaj znak i donosi mu račun iz prošlosti koji se ne može izbeći – nema više bežanja

Karma stiže ovaj znak i nema više bežanja. Saznajte ko će morati da plati stare dugove i zašto se ovaj račun iz prošlosti ne može izbeći.

Astrološki ciklusi su neumoljivi, a trenutna planetarna konfiguracija ukazuje na to da je vreme za svođenje životnih bilansa konačno nastupilo. Činjenica je da karma stiže ovaj znak i sa sobom donosi duboke promene koje zahtevaju apsolutnu odgovornost za sve prethodne postupke i odluke.

Prošlost više nije samo senka koja vas prati, ona sada postaje vaša realnost sa kojom se morate suočiti bez odlaganja. Ovaj kosmički mehanizam pravde ne poznaje izgovore, a nakupljeni energetski dugovi sada traže hitno poravnanje.

Jarčevi, vaša kula od karata se ruši

Da se ne lažemo, vi ste majstori da se pravite hladni dok u vama sve gori. Mislili ste da možete da gazite preko ljudi da biste stigli do cilja? E, pa, pusti priče o velikom uspehu ako si ga gradio na tuđim suzama.

Sad ti se vraća svaka ona reč koju si prećutao i svaki put kad si okrenuo glavu. Karma stiže ovaj znak direktno tamo gde najviše boli – u polje emocija i porodice. Ono što si sejao pre dve, tri godine, sad je poraslo i bogami ćeš morati da požnješ plodove, kakvi god oni bili.

Nećete verovati šta sledi u ljubavi

Ako si nekoga vukao za nos i obećavao kule i gradove, a znao si da lažeš, spremi se za ozbiljan potres. Tvoj bivši partner ili neka osoba kojoj si ostao dužan (emotivno ili materijalno) pojavljuje se na tvojim vratima kad se najmanje nadaš.

To nije slučajan susret, to je tvoj karma račun koji moraš da sravniš. Nema svrhe da blokiraš brojeve i menjaš putanju do posla. Sudbina te je saterala u ćošak i traži od tebe da konačno postaneš čovek i priznaš svoje greške.

Kako da preživiš ovaj sudbinski šamar

Znam da ti nije svejedno i da ti se noge tresu, ali gledaj na ovo kao na veliko čišćenje kuće. Karma stiže ovaj znak ne da bi ga uništila, nego da ga nauči pameti. Prestani da se braniš i da tražiš izgovore jer to samo pogoršava stvar.

Najbolje što možeš da uradiš je da sedneš, pogledaš istini u oči i kažeš: „Jeste, pogrešio sam.“ Samo iskreno pokajanje i pokušaj da ispraviš štetu mogu da ti olakšaju teret. Ako nastaviš po starom, sledeći udarac će biti duplo jači.

Ide ko podmazano samo onima koji su igrali fer. Ako si ti taj, nemaš čega da se plašiš. Ali ako ti je savest nemirna, spremi se, jer ovo je sezona naplate duga koja ne prašta nikome.

