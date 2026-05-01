Karma vodi ova 3 znaka do neočekivane sreće 1. maja, pun Mesec u Škorpiji sprema iznenađenje

Karma vodi ova 3 znaka, 1. maja 2026. godine, neočekivana sreća stiže. Pun Mesec u Škorpiji nam pokazuje da smo napravili puni krug i da nas je naša karma, do sada, dovela direktno do neke neočekivane sreće.
Petak je posvećen uživanju u ideji da su nam srećna iznenađenja uvek dostupna. Međutim, nismo stigli ovde slučajno. Naša prethodna iskustva se akumuliraju dovoljno da konačno počnu da se isplaćuju. Možda nismo očekivali da će ovo izobilje stići, ali kada se desi, srećni smo što ga primamo.
1. Blizanci – uvek ste imali spontani pristup svemu
Oduvek ste stvari prepuštali slučaju, pretpostavljajući da će nekako, na neki način, sve ispasti kako treba za vas. Dok se drugi mogu podsmevati vašem spontanom pristupu životu, vama to sasvim odgovara. Verujete u Zakon privlačnosti i da pozitivno razmišljanje rezultira pozitivnim ishodima.
U petak, tokom punog Meseca u Škorpiji, vaš nadajući se i stabilan stav prema životu se isplati. Sreća koju dobijete, iako neočekivana, i dalje se oseća ispravno. Zadržali ste pozitivan način razmišljanja i sada dobijate ono što zaslužujete.
I osećaj je dobar. Trenutno nema ničeg buntovnog u vama. Možda radite stvari drugačije od drugih, ali kada je u pitanju dobijanje velike sreće, isti ste kao i sledeća osoba: potpuno ste posvećeni tome. Zašto ne biste bili?
2. Škorpija – unosite promene u svoj život
U petak, pun Mesec je u vašem znaku, Škorpiji. Tokom ovog snažnog lunarnog tranzita, spremni ste da unesete promene i temeljnu transformaciju u svoj život. Možda ovo niste očekivali, ali to ne znači da je loše. Postoji nešto u vezi sa prilikama koje vam se sada pružaju, a što ne želite da propustite.
Vaša sreća možda nije predvidljiva, ali je svakako dobrodošla. Koristite ovu sreću da promenite način na koji radite stvari. Već neko vreme ste u raspoloženju za pozitivne promene, a sada, evo vaše šanse. Ne dozvolite da vam ovaj trenutak prođe.
3. Ribe – otvoreni ste za nešto dobro što se dešava
Ovaj talas sreće deluje neočekivano jer obično ne čekate da vam se desi nešto dobro. Često očekujete najgore. Dakle, kada se nešto dobro desi, to je uvek iznenađenje.
Pošto se ne brinete toliko kao ranije, signalizirate univerzumu da ste u redu sa pozitivnim iznenađenjima. U prošlosti ste bili zatvoreni, ali ovaj trenutak se oseća drugačije. Otvoreni ste za nešto dobro što se dešava, jer ne vidite razlog da blokirate sreću iz svog života.
Tokom punog Meseca u Škorpiji u petak, sve se ovo čini kao deo božanskog plana. Sve u vašem životu se vraća u krug. Oseća se kao da su sve dobre stvari koje se dešavaju upravo sada samo posledica saznanja da je život dobar. Karma vodi i vi jednostavno tečete sa tim sada, i to radi za vas.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com