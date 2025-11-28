Karmička zaštita kao ova veoma je retka, 3 znaka omiljeni su danas univerzumu!

Vrata se otvaraju u petak da prođemo kroz njih. Karmička zaštita najbolja je za Ribe, Lavove i Bizance. Njima univerzum čuva leđa.

Univerzum nudi ovim astrološkim znakovima veoma istinski osećaj potvrde, karmička zaštita koju daje Blizancima, Ribama i Lavu danas retko se viđa. Zaslužili su ovaj dan.

28. novembra 2025. tri horoskopska znaka doživljavaju karmičku zaštitu kada Saturn stacionira direktno i konačno vidimo kako nagrade našeg strpljenja počinju da se pojavljuju. Ovaj tranzit označava kraj kašnjenja i početak pravog, ozbiljnog napretka.

Vrata se otvaraju u petak i spremni smo da prođemo kroz njih. Sada znamo da se toliko toga dešava zato što smo ostali verni svom cilju. Zaslužili smo ovaj dobar dan. Univerzum nudi ovim astrološkim znakovima veoma istinski osećaj potvrde i karmičke zaštite.

Osećamo se favorizovano, ali u istini, mi smo ti koji su učinili favorizaciju. Favorizovali smo radnu etiku i istrajnost, a sada nam se sve to vraća na čudesne načine.

1. Blizanci – disciplina pretvara snove u stvarnost

Saturn direktno donosi strukturu vašim velikim idejama, dajući vam potreban pogon. Prikupljali ste informacije, testirali teorije i čekali osećaj pravca. 28. novembra, delovi se konačno sklapaju i osećate se dobro zbog toga.

Osećaćete obnovljeni osećaj svrhe, jer nema ništa bolje od vizije na umu. Volite da imate nešto da postignete, Blizanci. U petak, razgovori postaju smisleniji, a odluke se čine lakšim za donošenje.

Fokus je sve, i on vam daje osećaj favorizovanosti i sreće. Doslednost ne guši vašu kreativnost. U stvari, tokom ovog tranzita, ona je pojačava. Saturn donosi disciplinu koja vaše snove pretvara u stvarnost.

2. Lav – istrajnost vas vodi u bolju budućnost

Kada Saturn krene direktno, vaši napori će početi da pokazuju fantastične rezultate. Nosili ste svoje odgovornosti sa ponosom i nosili ste se sa tim neuspesima sa gracioznošću, ali osećate da je vreme za pauzu.

28. novembra, ta tiha snaga počinje da se isplaćuje, a ta pauza stiže u obliku priznanja. Izgleda kao da niste radili u balonu, na kraju krajeva. Svi vide koliko ste sjajni. Petak je definitivno vaš dan.

Ovo je Saturnov znak odobravanja, Lave. Dokazali ste svoju istrajnost. Ono što sledi nije samo uspeh, već put u bolju budućnost. Osećate se kao da su vam zvezde bile naklonjene. Ovo je karmička zaštita. Prepuni ste samopouzdanja.

3. Ribe – univerzum vam čuva leđa

Nedavno ste se snalazili u lekcijama koje se tiču granica i posvećenosti. Tokom Saturnovog direktnog kretanja, koncept samopoštovanja ulazi u sliku i preoblikuje ceo vaš svet. 28. novembra osećate se spremnim da preuzmete kontrolu nad svojim putem.

Ovaj tranzit vam pomaže da transformišete svoje snove u praktične korake. Osećate se kao da je vaš život rad u toku, ali to ne znači da se naučene lekcije ne mogu primeniti odmah. Mogu, i u petak, to je upravo ono što radite.

Imate novootkrivenu snagu i strukturu i zato ste karmički zaštićeni. Nećete se upuštati u stvari koje nisu prave za vas. Ovo je vaš način da pokažete naklonost prema sebi. Sada ste na pravom putu, a univerzum vam čuva leđa.

