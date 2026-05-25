Karmička zaštita stiže 25. maja i menja život za 3 znaka, predugo su trpeli u tišini

Karmička zaštita stiže 25. maja 2026 i donosi oviim znakovima nevidljivi štit od starih dugova. Proverite da li ste među njima.

Karmička zaštita stiže 25. maja 2026. i ne pada s neba kao nagrada za dobro ponašanje. Stiže kao posledica svega što ste izdržali poslednje tri godine, a niste pukli.

Tačno u 14:32 po srednjeevropskom vremenu, Mesec u Vagi pravi tačan trigon sa Jupiterom u Blizancima, dok severni čvor u Ribama dobija blagi sekstil sa Venerom. Tri znaka osećaju to fizički, kao da im neko skida teret sa pleća.

Šta tačno znači karmički štit u astrologiji

Karmički štit je period od nekoliko nedelja u kome ne morate da plaćate za tuđe greške. Ljudi koji su vas povređivali odjednom nestaju iz priče, sami od sebe. Ne radite ništa, a problem se rešava.

Rak: prestaje period kad ste svima bili dežurni spasilac

Rakovi, vi ste poslednje tri godine bili emotivni servis za celu porodicu. Slušali ste tuđe drame do dva ujutru, a niko nije pitao kako ste vi. 25. maja stvari se prelamaju. Osoba koja vas je najviše iscrpljivala odjednom okreće leđa, ali ne tako da vas povredi, već tako da konačno prodišete. Neko vam vraća novac koji ste odavno otpisali. Karmička zaštita stiće kao stari posao za koji ste se borili godinu dana stiže preko mejla u utorak ujutru, kad to najmanje očekujete.

Savet je jedan i jasan, ne pokušavajte da spasete situaciju koja se sama raspliće u vašu korist. Sklonite se i pustite kosmos da radi.

Vaga: dug koji niste znali da postoji, biva oprošten

Vage dobijaju ono što astrolozi zovu retrogradno opraštanje. Konkretno, osoba sa kojom ste imali težak razlaz pre dve godine šalje poruku ili dolazi preko zajedničkog poznanika sa jasnim priznanjem. Ne tražite to. Stiže samo.

Kosmička zaštita kod Vaga radi i na finansijskom planu. Račun za koji ste mislili da morate da platite biva otkazan ili prepolovljen. Pravna situacija koja vam je visila nad glavom rešava se bez vašeg učešća. U periodu od 25. maja do 14. juna izbegavajte da otvarate stare rasprave, jer karma ne voli kad joj se mešate u posao.

Ribe: anđeoska zaštita stiže kroz neočekivanu osobu

Ribe su znak koji ovaj tranzit oseća najjače jer im severni čvor već prolazi kroz polje sudbine. Konkretno, neko koga jedva poznajete pojavljuje se sa informacijom, kontaktom ili predlogom koji menja vašu finansijsku sliku do kraja godine. Možda je to bivši kolega, možda komšija sa kojim ste razmenili dva pozdrava. Ne odbacujte poziv koji deluje čudno.

Karmički blagoslov kod Riba ima i fizičku komponentu. Zdravstveni problem koji vas muči mesecima dobija pravu dijagnozu ili se sam povlači. Snovi postaju neobično jasni i daju vam konkretna uputstva. Zapišite ih čim se probudite, jer do podneva ih više nećete pamtiti.

Kako da ne propustite svoj trenutak karmičkog rasterećenja

Najveća greška koju ova tri znaka prave jeste forsiranje. Karmička zaštita ne voli grčevitost. Kad pokušate da ubrzate proces, sami sebi blokirate put. U narednih dvadeset dana ne donosite važne odluke iz straha, samo iz mira. Ako vam je dva sata noću i razmišljate da nekome pošaljete poruku, nemojte. Sutra ujutru ćete biti zahvalni što niste.

Da li ste već osetili kako se nešto menja oko 25. maja, ili još uvek čekate znak? Napišite u komentarima koji vam se neočekivani događaj desio te nedelje

