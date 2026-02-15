Crni spisak: Ovim znacima se u martu vraća sve ono što su drugima radili – spremite se

Karmički horoskop za mart donosi surovu istinu. Saznajte kojim znakovima se vraćaju stari postupci i kako da preživite ovaj mesec naplate.

Crni spisak! Karmički horoskop za mart otkriva kome se vraća sve što je drugima radio

Mislite da su vaši postupci iz prošle godine ostali tamo negde, zaboravljeni pod tepihom? Karmički horoskop za mart kaže drugačije. Gledam u ove tranzite i vidim da se krug zatvara. Nema tu magije, samo čista uzročno-posledična veza. Ako ste sejali vetar, spremite se – mart donosi oluju koja čisti sve pred sobom.

Šta je zapravo karmički horoskop za mart i zašto je baš sad opasan?

Karmički horoskop za mart predstavlja astrološki presek stanja gde spori tranziti Saturna i čvorova primoravaju pojedinca na suočavanje sa posledicama ranijih odluka. U ovom mesecu, kosmička energija ne dopušta odlaganje odgovornosti, pretvarajući svaki stari dug u direktnu životnu lekciju.

Tri znaka koja će osetiti najveći pritisak

Dugo pratim kako se ljudi nose sa „naplatom“. Najveća greška je misliti da možete prevariti sistem ili se sakriti iza ljubaznog osmeha. Veruj mi, posle toliko godina rada sa ljudima, naučiš da planete imaju pamćenje kao slon.

Škorpija: Maske konačno padaju

Škorpije su majstori tajni. Možda ste mislili da niko nije primetio onu manipulaciju na poslu ili „belu laž“ u porodici. Mart donosi situaciju gde će se vaša sopstvena taktika okrenuti protiv vas. Ako ste nekoga svesno povredili da biste dobili šta želite, sada ćete osetiti isti taj hladan tuš. Iskrenost je jedini izlaz, ali za mnoge je karta već odigrana.

Jarac: Hladnoća koja se vraća kao bumerang

Mislili ste da je uspeh važniji od ljudi koje ste usput zgazili ili ignorisali. Jarčevima se sada vraća ona emotivna distanca koju su sejali godinama. Naći ćete se u situaciji gde vam očajnički treba ruka spasa, a dočekaće vas samo zatvorena vrata i tišina. To nije baksuz, to je rezultat vašeg stava da su emocije slabost.

Blizanci: Reči koje peku sopstvena usta

Vaša moć ubeđivanja često je prelazila u ogovaranje i širenje poluinformacija „iz zabave“. Karmički horoskop za mart ukazuje na to da će vaša stara prepiska ili nepromišljena reč izaći na videlo u najgorem trenutku. Ljudi kojima ste se smejali iza leđa sada drže ključeve vašeg mira.

Kako da ublažite udarac karme?

Zanimljivo je što svi misle da je karma kazna. Zapravo, ona je samo ogledalo koje vam neko unese u lice. Isprobao sam ovo na deset načina i jedino što zaista radi je potpuna ogoljenost.

Prestanite sa pravdanjem: Ako ste zgrešili, ne tražite izgovore u detinjstvu ili stresu.

Vratite dug odmah: Bilo da je to novac, vreme ili jedno prosto „izvini“.

Prihvatite tišinu: Ako vas ljudi odbace, ne vrištite. To je deo procesa čišćenja vaše energije.

Martovske lekcije nisu tu da bi bilo koga uništile, već da bi svaku osobu vratile na njen pravi put. Svaki postupak, koliko god delovao nebitno, ostavlja trag u kosmičkom zapisu. Suočavanje sa starom greškom ovog meseca nije poraz, već prilika da se plati cena i nastavi dalje čistog obraza. Prava sloboda ne dolazi od izbegavanja odgovornosti, već od trenutka kada postane jasno da više nikome ništa ne dugujete.

