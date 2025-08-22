Kažu da su žene rođene u ova 4 znaka užasne majke! Njihova deca često odrastaju bez nežnosti i ljubavi

Majke iz ovih znakova retko ostaju u dobrim odnosima sa svojom decom

Kako majčinstvo i hladnoća mogu da idu jedno uz drugo? Ne znamo kako, ali često smo svedoci da je to sasvim moguće. To kaže i astrologija, a posebno za žene rođene u četiri horoskopska znaka.

Nije stvar u tome da one ne vole svoju decu, već u tome što se njihovo majčinstvo zasniva na hladnoći, rigoroznoj disciplini i velikom nedostatku pažnje i nežnosti, koja deci i te kako treba.

Majka Jarac

Zahteva gvozdenu disciplinu. Ne oslanja se na emocije, niti ih uvažava – ni detetove, ni svoje. Smatra da su one slabost i da ne donose ništa dobro, dok dete pati za njom i njenim toplim zagrljajem. Najvažnija joj je logika, oslanja se na metod štap i šargarepa, a smatra da će nežnost samo pokvariti dete. Deca majki rođenih u ovom znaku kada odrastu najčešće se distanciraju od nje, a mnogi čak i prekidaju svaki kontakt, smatrajući svoju majku ženom koja ih nikada nije volela.

Majka Devica

Ona je odgovorna mama koja smatra da jenejna dužnost da obezbedi osnovne potrebe detetu – kuvanu hranu, čistu kuću i sasvim dovoljno komfora, ali ne previše. Njena deca su uredna i pristojna. Majka Devica svu snagu usmerava na to da njena porodica izgleda savršeno okolini, ali u toj brizi o imidžu zaboravlja da je majčinska ljubav, toplina i nežnost važnija od reda i sobi ručka sa tri različita jela. Majka Devica nikako se ne slaže sa decom ukoliko su rođena u znaku Raka i Ribe, pa se u budućnosti veoma često svađaju i potpuno udalje.

Majka Lav

Kada se žena u znaku Lava ostvari u ulozi majke, na početku se trudi da slomi sopstveni ego i potpuno se posveti brizi i bebi. Ali, čim dete poraste dovoljno da počne da pokazuje svoju volju i želje, egoista i diktator budi se u majci Lavu. Na primer, ako ćerka želi da se upiše na karate, a mama Lav je sanjala da ćerka bude balerina, detetu će se teško ostvariti želja. Deca majki Lavova odrastaju u konstantnoj pokornosti i teško uspevaju da kod sebe razviju osobine vođe, naročito kada su deca rođena u znaku Vage i Raka, dok će se deca rođena u znaku Ovna, Bika i Lava usprotiviti i uzvraćati.

Majka Ovan

Ona je odličan primer svojoj deci. Pronalazi vreme i za karijeru i za porodicu, ali sve to tako funkcioniše jer mama Ovan postavlja stroga pravila koja svi članovi porodice moraju da prate. Njene obaveze, ali i hirove, isupunjavaju drugi, zbog čega dolazi do sukoba čim deca rođena u znaku Jarca, Lava i Škorpije malo porastu. Ukoliko je tata u znaku Bika ili Strelca, to je jedini način da deca majke Ovna ne ostanu lišena ljubavi i emocija sve do odrastanja.

(Stil.kurir.rs)

