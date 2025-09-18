Kažu, muškarci ne mogu da je podnesu: Žena rođena u ovom znaku horoskopa nema dlake na jeziku

Za nekoga možda i savršena žena.

Nisu svi spremni da se suoče s njom kada bez okolišanja iznese svoje mišljenje. Njena iskrenost ponekad deluje oštro, ali i osvežavajuće, jer uvek staje uz ono u šta veruje.

Impulsivna iskrenost

Ona ne bira lepe reči kad želi da iskaže svoje stavove. Često govori „prvo što padne na pamet“, pa ćete čuti baš sve – čak i ono što nije po vašem ukusu.

Principi pre svega

Njeni živci postanu najtanja žica kad joj napadnete osnovna uverenja. Nikada neće preći preko svojih vrednosti niti ih žrtvovati zarad tuđeg mirenja.

Potpuna posvećenost

Iako je neki muškarci smatraju previše direktnom ili zahtevnom, kad je osvojite na pravi način, ona se bez rezerve predaje i ne štedi ni vreme ni emocije.

Ovan – znak bez dlake na jeziku

Sve navedeno savršeno opisuje žene rođene u znaku Ovna. Njihov spoj brzopletosti i neustrašive iskrenosti čini ih partnerkama koje nikada ne ostavljaju mesta za nedoumice.

