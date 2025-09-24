Kineski astrolog: 2 znaka menjaju život u potpunosti do kraja septembra, biće puni para, ali i haosa u ljubavi

Period do kraja septembra, kao i ceo septembar 2025. godine donosi snažne kosmičke promene koje će posebno pogodovati za dva znacka – Zmaju i Svinji.

Kineski astrolozi ističu da će upravo pripadnici ovih znakova doživeti pravi preporod, kako na finansijskom, tako i na ljubavnom planu, otvarajući vrata periodu izuzetne sreće i ispunjenja.

Zmaj: Neočekivana sreća i ljubavna čuda

Zmaj (1964, 1976, 1988, 2000, 2012), poznat po svom snažnom duhu, harizmi i sposobnosti da inspiriše druge, ulazi u period iznenadnih i povoljnijih događaja. Očekuje ih priliv novca sa više strana – kroz povišice, nagrade, poslovne uspehe, pa čak i neočekivane dobitke koji mogu potpuno promeniti finansijsku situaciju.

Ono što će posebno oboriti Zmajeve s nogu jeste ljubavni segment života. Za slobodne – septembar donosi susret koji može promeniti tok njihovih emotivnih priča, dok zauzeti mogu očekivati obnavljanje strasti, produbljivanje veze i nove dimenzije emotivne bliskosti. Ovo je mesec kada se trud i ulaganje u prethodnom periodu višestruko vraća, kako u materijalnom, tako i u ličnom smislu.

Svinja: Uspon iz senke i ostvarenje dugih želja

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019), znak koji često beleži uspehe iz pozadine, konačno izlazi na svetlost reflektora. U septembru ih očekuje proboj u karijeri – bolja pozicija, stabilnost i prilika da konačno ostvare jednu staru želju koja im je dugo bila nedostižna.

Na ljubavnom planu, energija kosmosa donosi neočekivane prilike. Neočekivane poruke, pozivi ili susreti otvoriće vrata jednom potpuno novom i uzbudljivom poglavlju. Za pripadnike ovog znaka, septembar predstavlja idealan trenutak da prepoznaju i prihvate šanse koje univerzum šalje, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.

Poruka astrologa

Za oba znaka, jasna je poruka astrologa: budite otvoreni, hrabri i spremni da prihvatite sve što vam život sada pruža. Septembar 2025. nosi energiju transformacije i nagrađuje one koji su spremni da prepoznaju prilike i hrabro zakorače ka novim životnim iskustvima. Ovo je period kada sve može da se promeni – na bolje, i kada svaki trud uložen u prethodnom periodu konačno daje plodove.

