Kineski horoskop za 12. jun konačno donosi mir za 4 znaka: jedan od njih napokon ulazi na vrata koja su mu bila zaključana

Kineski horoskop za 12. jun četiri znaka napokon vadi iz blokade. Proverite da li ste među onima kojima se vrata otvaraju ovog petka.

Kineski horoskop za 12. jun nosi onu retku energiju kada petak deluje kao nedelja, a vi ne želite ništa da pokrećete, samo da skinete teret sa sebe. Dan je to zatvorenog vremena za Vatrenu zmiju, usred meseca Drvenog konja i godine Vatrenog konja.

Sa dva stuba vatre, boja dana je crvena, a vlada Mars. Imate gorivo da budete motivisani, ali ne i da započinjete nove projekte. Za četiri kineska znaka stvari napokon počinju da se sklapaju.

Zec: kada prestanete da jurite sreću, ona vas pronađe

Zec čezne za vezom punom ljubavi i podrške. U petak razmišljate o starim partnerstvima i mestima gde ste mogli da budete blaži u rečima. Niko nije savršen, a vi ste rad u toku. Umesto da sebe ubedite da ćete uvek biti sami, birate da radite na sebi.

Objavite kvalitetnu fotografiju, ispričajte nešto lepo o svom životu umesto da zvučite tužno. Ubrzo se dešava nešto divno. Stvari se odvijaju upravo onda kada ih prestanete forsirati. Osoba kakvu priželjkujete dolazi u svoje vreme.

Pacov: noga konačno ulazi na vrata

Imate sve što jednoj firmi treba da uspe, ali se prečesto nalazite sa strane umesto u centru razgovora. Ruke su vam vezane u petak, iako u glavi nosite milion ideja. Da vas neko samo pozove na razgovor, pokazali biste šta vredite.

Ovog zatvorenog petka jedna želja se ostvaruje kroz neočekivan obrt okolnosti. Prostor se otvara iz čiste potrebe. Nije bitno kako ni zašto. Bitno je da ste ušli. Vikend je za slavlje, nastavak stiže naredne nedelje.

Šta donosi Dan zatvorenog vremena u kineskom horoskopu

Dan zatvorenog vremena je period kada se energija povlači i zaokružuje. Ne pokrećete nove poslove, već završavate stare obaveze i pravite mesta za ono što tek dolazi prirodnim tokom.

Petao: vi ste taj koji prvi šalje poruku

Umorni ste od samoće, a imate gomilu prijateljstava koja samo čekaju da ih probudite. U petak pravite planove. Vi inicirate, vi šaljete poruku, vi zovete. Opcija je više nego dovoljno.

Volite da budete okruženi vedrim ljudima i dobrim trenucima. Sada imate suprotan problem: koga prvog izabrati. To vam je trebalo da podignete raspoloženje. Izlazak i dalje deluje teško, ali znate da vam prija društvo.

Svinja: glas razuma ljudima koji se preforsiraju

Život vam se sklapa kada su ljudi oko vas dobro. U petak se budi vaša meka strana, pa pravite pauzu i radite ono u čemu ste najbolji: volite druge. Vi podsećate ljude da je u redu usporiti.

U redu je ako nešto ostane nedovršeno i pređe u narednu nedelju. Najviše na svetu želite da vaši ljudi nisu pod stresom. Kada su oni mirni i srećni, mir osećate i vi. Kineski horoskop za 12. jun vam upravo to daruje.

Da li ste vi neki od ova četiri znaka i da li već osećate kako se neka davno zaglavljena vrata polako odškrinjuju? Napišite u komentarima šta vam se u petak napokon pomerilo s mesta.

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