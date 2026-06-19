Kineski horoskop 19. juna konačno skida teret sa 6 znakova, olakšanje koje stiže ima veze sa jednom stvari koju puštate

Kineski horoskop 19. juna donosi olakšanje za šest znakova. Pogledajte ko konačno pušta teret i ponovo diše punim plućima.

Kineski horoskop 19. juna ne donosi vam dobitak na lotou, donosi vam nešto bolje. Donosi vam dan kada konačno prestajete da jurite ono što vam ionako više ne treba. Petak je Dan uništenja Drvenog Pacova, usred godine Vatrenog Konja i meseca Drvenog Konja. A u kineskoj astrologiji, Dani uništenja rade tiho, nešto vas prestane mučiti čim mu vi prestanete poklanjati pažnju.

Drveni Pacov je dovoljno pametan da prepozna kada trka više nema smisla. Odatle dolazi najveći deo sreće tog dana. Za šest znakova ovo je olakšanje koje se prikrada na prstima. Kasnije ćete otkriti zašto je upravo Pas najveći dobitnik, iako se njemu naizgled ništa ne dešava.

Pacov i Konj: dan kada prestajete da glumite za publiku

Pacove, ovo je dan kada odustajete od osvajanja nekoga ko je odluku već doneo. Probudite se umorni od nastupa za ljude koji vas ne gledaju. Sloboda dolazi istog trenutka. Čim prestanete da brinete hoće li vas svi razumeti, energija vam se vraća punom snagom.

Konju, postoji obaveza koju vučete u kalendaru iz čiste krivice. Znate tačno na šta mislim. Petak vam daje izlaz. Količina olakšanja koju osetite kada otkažete reći će vam da tamo nikada niste ni morali biti.

Zec i Majmun: kineski horoskop 19. juna vas oslobađa tuđeg mišljenja

Zeče, neko 19. juna kaže nešto što bi vas pre šest meseci sasvilo. Sada ne osećate ništa. Nastavljate dan kao da ništa nije bilo. Prestali ste da merite sebe tuđim aršinom, a to je jedno od najlepših osećanja koja postoje.

Majmune, vi tog petka brišete staru poruku ili gomilu sačuvanih slika. Prestajete da čuvate dokaze za slučaj koji ste već dobili. Čim pustite, postajete lakši. Više nema potrebe da se vraćate na to.

Zašto baš ovih šest kineskih znakova oseća sreću?

Sreća 19. juna ne stiže spolja, nego iznutra. Šest kineskih znakova pušta nešto čega su se grčevito držali, pa im se mir vraća sam od sebe. To je suština Dana uništenja Drvenog Pacova.

Svinja i Pas: olakšanje koje stiže kad to najmanje očekujete

Svinjo, hvataju vas kako se smejete bez razloga. Onaj nalet radosti koji vas iznenadi jer ste skroz zaboravili na ono što vas je u poslednje vreme držalo budnim. Taj trenutak vas podseti da je vaš život mnogo veći od jedne brige. Setite se ko ste.

A sad Pas, najtiši dobitnik dana. Postoji razgovor koji ste 19. juna očekivali, a on se prosto ne desi. Problem se reši sam od sebe. Shvatate da ste na strah potrošili više energije nego što je situacija ikada zaslužila. Oluja iz daljine izgleda veća nego što jeste.

Koja stvar vas trenutno muči samo zato što joj još uvek poklanjate pažnju? Napišite u komentarima šta planirate da pustite ovog petka

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com