Kineski horoskop 23. juna budi sreću kod šest znakova: jedan poziv koji odlažete menja vam ceo dan, a evo i kome

Kineski horoskop 23. juna otvara vrata sreći za šest znakova. Proverite da li ste među njima i ne odlažite onaj poziv.

Kineski horoskop 23. juna ima jedno pravilo: nešto od čega ste skoro odustali ponovo postaje moguće. Utorak je Dan otvorenih vrata Zemljanog Zmaja u godini Vatrenog Konja i mesecu Drvenog Konja. Ovaj dan se obično vezuje za nove prilike, ali ono što ga izdvaja je koliko je društven. Zemljani Zmaj pokreće razgovore i ponovo spaja ljude. Šest znakova danas hvata talas koji su prerano otpisali.

Zašto baš utorak donosi sreću za šest znakova

Dan otvorenih vrata Zmaja radi tako što ruši zid koji ste sami sazidali u glavi. Kineski horoskop 23. juna nagoveštava bolje vreme. Ljudi su prijemčiviji nego što očekujete, a razgovori koje ste odlagali ispadaju mnogo lakši. Sreća ne dolazi spolja. Dolazi iz trenutka kada shvatite da neka vrata nikada nisu ni bila zatvorena.

Zmaj: poruka koju odlažete već nedeljama

23. jun je dan kada prestajete da se ubeđujete da ne treba da kontaktirate osobu koja vam nedostaje. Budimo iskreni, odavno želite taj razgovor. Toliko ste ga izgradili u mislima da ste zaboravili da bi mogao biti potpuno jednostavan. Pošaljete poruku i za par minuta se pitate zašto ste uopšte čekali.

Zec: neprijatan razgovor koji to zapravo nije

Iščekivanje je bilo gore od same stvari. Postoji razgovor koji izbegavate jer ste sigurni da će biti težak. Utorak čini ljude prijemčivijim nego što ste zamišljali. Do kraja dana osetićete olakšanje što ste prestali da maštate o najgorem scenariju i jednostavno to završili.

Konj: najbolji deo dana tamo gde zamalo niste otišli

Stalno vas vidim kako u utorak završavate na mestu na koje skoro niste krenuli. Baš tamo se dešava najlepši deo dana. Sreća stiže iz prostog podsetnika da život postaje bolji čim prestanete da pretpostavljate kako će dan proći pre nego što je i počeo. Spremite se da budete prijatno iznenađeni.

Majmun: konačno čujete šta je neko zaista mislio

Utorak deluje kao dan kada vam neko izgovori istinu o tome šta je stvarno osećao. Takva iskrenost olakšava vezu ili porodičnu dinamiku za sve dalje. Ne morate više da čitate između redova. Danas možete da uživate u nekome baš onakvom kakav jeste.

Svinja: predomislite se i ne osećate krivicu, nego mir

Oko vas je veoma specifična vrsta sreće. Terali ste sebe na nešto jer je na papiru imalo smisla, a onda u utorak shvatite da vaše srce više nije u tome. Čim to sebi priznate, stres koji ste nosili nestaje. Ponekad je sreća prosto u tome da vam je dozvoljeno da izaberete drugačije. Slušajte instinkt.

Vol: tuđa pobeda koja postaje vaša radost

Čujete dobru vest koja se vas uopšte ne tiče, a ipak vam ulepša ceo dan. Neko do koga vam je stalo konačno pobeđuje. Lepota 23. juna je u tome što njihova sreća postaje vaša. Posle svega što ste poslednje vreme nosili, prija slaviti nešto što ne mora da bude o vama.

Kako da ne propustite svoj trenutak u utorak

Ne pravite plan za ceo dan unapred. Dan otvorenih vrata Zmaja najbolje radi kada mu dozvolite da vas iznenadi. Pošaljite poruku koju odlažete. Prihvatite poziv koji biste obično odbili. Ako ste među ovih šest znakova, sreća za šest znakova nije apstrakcija, već konkretan razgovor koji vas čeka.

Koji znak ste vi i da li već znate tačno koju poruku odlažete? Napišite u komentarima kome danas pišete prvi.

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