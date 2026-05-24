Kineski horoskop maj 2026: ova 4 znaka posle nedelje 24. maja prestaju da se nerviraju i konačno dišu punim plućima

Kineski horoskop maj donosi olakšanje za 4 znaka posle 24. maja. Pogledajte da li ste među njima i šta vas čeka.

Kineski horoskop maj 2026. donosi tačku preokreta posle nedelje, 24. maja. Četiri znaka konačno prestaju da gase požare koje nisu ni zapalili. Stvari koje su mesecima visile u vazduhu, papiri, razgovori, neisplaćene obaveze, počinju da sedaju na svoje mesto bez vašeg gurkanja.

Zmija: posle 24. maja dobijate odgovor koji ste čekali od marta

Zmije su ovog proleća živele u režimu čekanja. Posao, stan ili odluka druge osobe držali su vas u nekoj vrsti pauze. Od ponedeljka, 25. maja, stiže konkretan odgovor, najverovatnije pisanim putem. Neće biti onakav kakav ste zamišljali u januaru, ali biće bolji od onoga čega ste se plašili u aprilu.

Finansijski deo se otvara kroz staru priču, neko vam vraća dug ili predlaže saradnju koju ste pre godinu dana odbili. Razmislite ponovo. Okolnosti više nisu iste.

Konj: prestaje trka u prazno

Konji su u maju jurili u svim pravcima i stizali nigde. Posle 24. maja, neko vam skida obavezu sa ramena, kolega, partner ili roditelj. To nije gubitak kontrole, to je predah koji ste odbijali da uzmete.

U ljubavnom delu, ako ste u vezi, razgovor koji ste odlagali dešava se sam od sebe, najverovatnije u kolima ili šetnji. Ako ste sami, neko iz prošlosti šalje poruku. Nemojte odgovoriti istog dana. Sačekajte 48 sati i videćete sve jasnije.

Šta tačno znači da stvari sedaju na svoje mesto u kineskom zodijaku

To znači da prestaju spoljašnji pritisci koje niste mogli da kontrolišete, a koji su vam blokirali odluke. Kineska astrologija ovaj period vezuje za smenu energije zemlje i drveta, koja vraća stabilnost u svakodnevicu.

Petlovi su negde u martu rekli sebi da na određene pare više ne računaju. Posle 24. maja taj novac se vraća u igru, kroz uplatu, refundaciju ili dogovor koji je neko drugi pokrenuo. Nije reč o velikoj sumi koja menja život, ali je dovoljna da skinete tri stavke sa liste briga.

Na poslu, nadređeni primećuje rad koji ste mesecima ćutke obavljali. Pohvala stiže javno, najverovatnije pred kolegama koji su vas potcenjivali. Nemojte umanjivati svoj trud lažnom skromnošću. Klimnite glavom i recite hvala.

Pas: porodična stvar koja vas je iscrpljivala konačno se rasplete

Psi su nosili teret koji nije bio njihov. Posle nedelje, 24. maja, jedan član porodice preuzima odgovornost koju ste vi godinama vukli. To može biti briga o starijem rođaku, finansijska obaveza ili svađa koju ste vi morali da gasite. Vaš telefon će biti tiši, i to nije slučajno.

U zdravstvenom smislu, san se vraća. Ako ste imali problema da zaspite, prvi put posle dužeg vremena spavaćete neprekidno do jutra. Iskoristite tu energiju za nešto što ste odlagali, kao posetu lekaru ili razgovor koji ste izbegavali.

Kineski horoskop maj i šta uraditi do kraja meseca

Ne pokušavajte da ubrzate proces. Ova četiri znaka treba samo da prestanu da se mešaju u stvari koje se same rešavaju. Zapišite tri obaveze koje ste vukli, a koje vam zapravo ne pripadaju. Do 31. maja, najmanje jedna od njih više neće biti vaš problem.

