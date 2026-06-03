Posle 4. juna četiri znaka prestaju da se bore sa sopstvenom senkom, kineski horoskop najavljuje dugo čekan mir

Kineski horoskop ovog četvrtka konkretno olakšanje za četiri znaka. Proverite da li je vaš među njima i šta vas čeka.

Kineski horoskop ovog četvrtka, 4. juna, otvara vrata Danu štale Zemljanog petla, energiji koja ne voli haos i nervozu. Četiri znaka konačno prestaju da gase požare koji nisu njihovi. Stabilnost ulazi kroz prozor, a sa njom i jasna glava posle meseci u kojima ste sve radili na silu.

Zašto baš Dan štale menja igru

Zemljani petao u kineskoj astrologiji nije sklon dramama. Donosi red, jasne granice i osećaj da pod nogama imate čvrsto tlo, a ne pesak. Posle 4. juna, ta energija drži se još deset dana, što je dovoljno da donesete odluke koje ste odlagali od marta. Najveću korist osetiće četiri znaka kojima je upravo nedostajala mirna ruka.

Bivo: kraj tihog iscrpljivanja

Bivo se mesecima vukao kroz obaveze koje nisu njegove. Posao na kojem ste preuzimali tuđe greške konačno dobija novog lika koji preuzima deo tereta. Spavaćete bolje već od petka. Razgovor koji izbegavate od aprila završićete za pet minuta i pitati se zašto ste toliko čekali. Novac koji vam duguju stiže pre 18. juna.

Zmija: prilika koju ste umalo propustili

Zmiji Dan Zemljanog petla donosi poziv koji u prvi mah deluje obično. Nije. To je vrata u priču koju ste prizivali još od Nove godine po kineskom kalendaru. Ne razmišljajte tri dana, odgovorite isti dan. Ljudi koji vas okružuju u junu biraju se na osnovu jedne stvari, da li umeju da slušaju ili samo čekaju red za priču.

Petao: konačno igrate na svom terenu

Petao slavi svoj dan i to se oseti. Pet meseci ste bili u senci ljudi koji su glasniji od vas, ali nisu pametniji. To se završava u četvrtak. Šef, partner ili svekrva, neko od njih konačno priznaje ono što ste vi znali od početka. Kineski horoskop za petla u junu najavljuje finansijski potez koji menja narednih šest meseci. Ne hvalite se unapred, neka rezultat priča.

Svinja: srce se smiruje, račun se puni

Svinja je u maju trošila više nego što je zarađivala. Posle 4. juna, situacija se preokreće. Stiže neplaćena fakture iz februara, vraćen dug koji ste već otpisali, ili bonus o kojem niste znali. Emotivno, neko se vraća, ali pažljivo procenite zašto se vraća sada, a ne pre tri meseca. Vaš mir vredi više od bilo čije nostalgije.

Šta znači Dan štale u kineskoj astrologiji

Dan štale je jedan od dvanaest dnevnih oficira u kineskom kalendaru i simbolizuje sakupljanje, smirivanje i čuvanje onoga što je vaše. Povoljan je za dogovore, ulaganja i kućne poslove, a nepovoljan za putovanja i sudske sporove.

Kako da iskoristite narednih deset dana

Energija Zemljanog petla dovodi do toga da kineski horoskop ovog četvrtka nagrađuje konkretne poteze, ne velike planove. Sredite jedan papir koji odlažete. Pozovite osobu kojoj dugujete poziv. Vratite na sto temu o novcu koju ste zataškali u porodici. Sitnice koje rešite do 14. juna određuju kako ćete provesti leto, mnogo više od bilo kog odmora koji rezervišete.

Da li ste primetili da vam je posle ponoći 4. juna nešto „seklo“ u glavi i da znate šta treba da uradite? Napišite u komentarima koji ste znak i šta ste odlučili

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