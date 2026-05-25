Kineski horoskop za ponedeljak 25. maj izdvaja 6 znakova kojima stiže sreća, novac i mali važan znak bogatstva

Kineski horoskop ponedeljak 25. maj otvara nedelju neobično povoljno za ovih šest znakova, dok ostali moraju da pripaze gde troše energiju.

Ponedeljkom Zemljinim Volom upravlja energija stabilnosti, a to znači da se sreća ne pojavljuje kao grom iz vedra neba, već kao tiha prilika koju lako možete da previdite ako jurite za nečim spektakularnim.

Pacov: Sitnica sa posla pretvara se u ozbiljan novčani dobitak

Pacov ulazi u dan sa osećajem da se nešto sprema, i ne greši. Razgovor koji ste prošle nedelje smatrali nevažnim, danas vam donosi konkretnu ponudu. Ne odbijajte odmah, ali ne pristajte ni naglo. Tražite jedan dan razmišljanja, taj jedan dan vredi minimum dvadeset odsto više novca. U ljubavi se pojavljuje neko ko vas pamti duže nego što mislite.

Vol: Mir koji ste dugo čekali konačno dolazi

Volu ovaj ponedeljak pripada na nivou energije, jer vlada upravo nad ovim danom. Posao koji se vukao mesecima dobija jasan rok. Neko od nadređenih primećuje koliko ste vukli na svojim leđima i to više nije tajna. Finansijska injekcija stiže do petka, ali se prvi nagoveštaj javlja već danas, kroz poruku koju ne očekujete.

Zmaj u poslovnom naletu kakav nije imao mesecima

Zmaj danas dobija publiku. Ako ste pripremali predstavljanje, prezentaciju ili intervju, ponedeljak 25. maj je dan kada vaše reči padaju na plodno tlo. Ne preterujte sa samopouzdanjem, dovoljno je da budete precizni.

Jedna konkretna brojka u razgovoru zameniće deset uopštenih obećanja.

Koji je najsrećniji kineski znak za 25. maj

Najsrećniji znak za ponedeljak 25. maj je Vol, jer dan pripada njegovoj prirodnoj energiji stabilnosti i polako stiže finansijska nagrada za posao koji je dugo ostao neprimećen.

Zmija: Intuicija radi kao radar, slušajte je bez pogovora

Zmija oseća stvari pre nego što se dogode, a danas je taj osećaj posebno oštar. Ako vam neko ponudi brzu zaradu, povucite se.

Pravi novac vam stiže iz pravca koji već poznajete, samo niste verovali da će se otvoriti baš sada. Ljubavni susret oko podneva može potpuno da preokrene raspoloženje. Pripazite na stari dug koji vam neko vraća, iznos je veći nego što pamtite.

Koza i nežna prilika koja menja celu nedelju

Koza retko hvata ponedeljke, ali ovaj je drugačiji. Mala usluga koju danas učinite nekome vraća se u roku od četrdeset osam sati, i to udvostručeno. Pazite samo da ne pristanete na sve odjednom, jer vaša najveća zamka je nemogućnost da kažete ne.

U domu se rešava pitanje koje vas je nerviralo mesecima.

Svinja zatvara stari krug i otvara novčanik

Svinja danas dobija ono što joj se dugo duguje, doslovno ili emotivno. Neko se vraća sa izvinjenjem, neko sa novcem, neko sa oboje. Ne tražite veliko objašnjenje, dovoljno je da prihvatite ono što stiže.

Poslovna prilika koja se otvara do srede traži vašu odluku najkasnije do četvrtka uveče.

Šta da uradite ako vaš znak nije na listi

Ako vaš znak nije među ovih šest srećnika, to ne znači da je dan izgubljen. Kineski horoskop ponedeljak 25. maj za ostale znakove traži strpljenje, ne povlačenje.

Posmatrajte šta rade ljudi oko vas, jer njihova sreća često otvara vrata i vama. Najveća greška je da iz zavisti propustite priliku koja stiže kroz tuđi uspeh.

