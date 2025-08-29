Kineski horoskop za 2025. godinu: Nekoga čeka čitav niz srećnih događaja, a samo 1 znak osvaja džekpot!

Prema kineskom horoskopu svi znaci zodijaka, da bi dostigli sreću u godini Zelene drvene zmije, moraće da pokažu mudrost i razboritost.

Bez obzira na to koliko se događaji brzo razvijaju, ne donosite odluke bez razmišljanja, posebno ako je glas vašeg uma u suprotnosti sa onim što vam srce govori. Vaša intuicija je takođe odraz vašeg iskustva i znanja, tako da je ne treba zanemariti. Veliki planovi će zahtevati mnogo truda, ali oni koji znaju kako da ih ispune mogu postići neverovatne rezultate.

Šta očekuje sve znake kineskog horoskopa do kraja 2025. godine

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Predstojeća godina Zmije će vam više ličiti na zebru. Ali ne dozvolite da vas nevolje savladaju – ponašajte se hrabrije, ne plašite se da preuzmete odgovornost i zapamtite da je granica odmah iza ugla. Na profesionalnom planu ne propustite priliku da napravite brzu karijeru, druga se možda neće uskoro pojaviti. Visoki troškovi čak i sa dobrim prihodima mogu vas izbaciti iz ravnoteže, pa pokušajte da trošite pametno. Dobri izgledi ukoliko nešto učite ili pohađate neku obuku.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Konačno ćete moći da računate na svu podršku i priznanje na koje imate pravo. Napredovanje karijere će biti praćeno blagostanjem. Novac će vam doći iz nekoliko izvora. Investicija će biti uspešna i dobro će se isplatiti. Samci će moći da pronađu ljubav, a parovi da naprave važan korak u svojoj vezi, ukoliko se, naravno, ne svađaju zbog sitnica. Vredi obratiti pažnju na prevenciju bolesti i pridržavati se zdravih principa života.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

U novoj godini krećete na put promena i razvoja. Na ovom putu čekaju vas mnogi zanimljivi izazovi i vredne prilike. Budite spremni da promenite mnogo toga u svom životu nabolje. U oblastima finansija i ljubavi stvari neće ići onako glatko kako biste želeli. Započinjanje nove veze može biti teško za vas, tako da je malo verovatno da će se vaš samački status promeniti. Međutim, aktivan društveni život će vas sprečiti da vam samoća dosadi. Usmerite svoje napore na učenje i samorazvoj.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Godina Zmije je vaše vreme da zablistate. Vaši talenti i sposobnosti dobiće dobar podsticaj za razvoj, što će zauzvrat dovesti do promena u profesionalnoj sferi. Pokažite upornost i možete postići mnogo. Ako imate dobar prihod, trebalo bi da izbegavate impulsivne odluke o trošenju i ulaganju. Bolje je da se potpuno uzdržite od tog drugog. Male poteškoće u ličnim odnosima zahtevaće malo truda i rada na sebi, ali će to na kraju samo ojačati vašu vezu.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Lični život u novoj godini biće harmoničan i srećan. Bilo da je u pitanju nova ljubav ili stara veza, imaćete priliku da izgradite poverenje i pronađete pravog prijatelja u svom partneru. Vaša karijera će se razvijati zahvaljujući pomoći uticajnih ljudi. Privrednici će moći da prošire svoje poslovanje. U prvoj polovini godine trebalo bi da budete pažljiviji sa svojim troškovima. U drugoj polovini treba obratiti pažnju na prihode, oni mogu pasti zbog nekih nepromišljenih odluka.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Godina 2025. će biti godina sjajnih mogućnosti za karijeru. Timski rad doneće najveći uspeh. Vaša vizija budućnosti će postati više definisana, što će vam konačno omogućiti da rešite neka važna pitanja. Dobra zarada može da vam okrene glavu, pa bi bilo dobro da već sada počnete sa finansijskim planiranjem za narednu godinu. Male, ali česte svađe mogu dovesti do prekida u vezi. Budite strpljivi i pokušajte da pronađete kompromise. Težak period neće dugo trajati.

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Vaša želja za izvrsnošću i razvojem otvoriće vam nove horizonte. Zatražite podršku svog šefa ili partnera i vaša karijera će brzo krenuti. Godina Zmije će vam pružiti pravo prijateljstvo ili ljubav. Odnosi sa voljenim osobama će postati jači i pouzdaniji. U finansijskom sektoru očekuju vas neočekivani profiti, a možda ćete dobiti i na lutriji. Ne zaboravite da se dobro odmorite, to je važno za vaše zdravlje. Bolje je da izaberete aktivne vrste rekreacije.

Ovca (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

U novoj godini vas očekuje čitav niz srećnih događaja. U profesionalnoj sferi imaćete pouzdanog saveznika ili partnera sa kojim možete otkriti nove oblasti aktivnosti. Ova godina će postaviti temelje za vaše blagostanje u narednim godinama, zato budite spremni da naporno radite. Finansijska sreća, posebno u prvoj polovini godine, biće prosečna. Ne žurite da potrošite sve što zaradite. Počnite da štedite novac ako već nemate veliki bankovni račun. Nemojte žuriti da pozajmljujete novac, čak ni voljenima.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Godina Zmije će rešiti i naj zbunjujuće probleme u vašem ličnom životu. Zahvaljujući svom oštrom umu i smislu za humor, ne samo da ćete moći da uđete u nove društvene krugove, već ćete postići i primetan profesionalni rast. Dodatna zarada će na kraju doneti fin saldo na računu, ali treba pažljivo pratiti troškove, posebno one koji se odnose na budućnost. Samci će moći da se oproste od ovog statusa i da započnu jedno lepo ljubavno putovanje, a biće im neobično.

Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Godina 2025. obećava da će biti veoma uspešna u finansijskom sektoru. Vaš bankovni račun će značajno porasti, omogućavajući vam da ostvarite neke stare snove. Posebno će biti uspešna ulaganja u vaše obrazovanje i pokretanje projekata u novoj oblasti. Moći ćete da pokažete svoje liderske kvalitete i dobijete dobro unapređenje. Samci će biti previše zauzeti da bi posvetili dovoljno vremena pronalaženju partnera. Za ustaljene parove veza će se dobro razvijati, ali ne bez pritužbi zbog velikog obima posla i strasti prema radu.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Zmija će izraziti svoju mudrost prema vama i postati vam mentora. Pored te osobe otvoriće vam se nova vrata i mogućnosti. Prihod će vam biti na visokom nivou, a verovatne su velike kupovine ili investicije. Godina je dobra za putovanja, posebno u nekom novom pravcu. Razmislite o dodatnom obrazovanju i savladavanje nove oblasti će vam pomoći da još više povećate prihod. Samci će biti okruženi pažnjom i moći će da biraju između nekoliko dostojnih ponuda.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Sledeća godina će biti veoma naporna za vas. Moguća su česta poslovna putovanja i pregovori. Vaša aktivnost i upornost će vam omogućiti da dobro zaradite i ostvarite neke od svojih starih snova. Dodatno obrazovanje će vam pomoći da napravite sledeći korak na lestvici karijere. U svom ličnom životu pokažite više strpljenja – to će vam pomoći da pređete kroz težak period bez gubitka međusobnog razumevanja i održavanja harmonije u odnosima.

(sensa.mondo.rs/Zorica Antonijević)

