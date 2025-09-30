Kineski horoskop za 2026: Da li si među onima koji će zablistati ili platiti cenu?

Godina Zmaja dolazi – saznaj da li si među onima koji će zablistati ili pasti.

Godina Zmaja ne prašta – evo šta te čeka u 2026.

Ako se pitaš da li će ti 2026. biti godina uspeha ili izazova, odgovor je: zavisi koliko si spreman da se suočiš sa sobom. Godina Zmaja traži hrabrost, akciju i brutalnu iskrenost. Ko se usudi da preseče ono što ga koči – sijaće. Ko beži od istine – platiće.

Koji znakovi će zablistati u 2026?

Pacov, Majmun i Petao imaju vetar u leđa.

Pacov konačno naplaćuje strpljenje – dolaze poslovne šanse, nova poznanstva i rast.

konačno naplaćuje strpljenje – dolaze poslovne šanse, nova poznanstva i rast. Majmun briljira u komunikaciji i kreativnim projektima – vreme je da se pokaže.

briljira u komunikaciji i kreativnim projektima – vreme je da se pokaže. Petao ulazi u fazu lične transformacije – ali mora da preseče ono što ga sputava.

Ovi znakovi imaju priliku da se uzdignu, ali samo ako ne igraju na sigurno.

Koji znakovi će platiti cenu?

Zec, Ovca i Pas prolaze kroz testove koje ne mogu da izbegnu.

Zec se suočava sa emotivnim lomovima – vreme je za duboko preispitivanje.

se suočava sa emotivnim lomovima – vreme je za duboko preispitivanje. Ovca mora da nauči da kaže „ne“ – iscrpljivaće je tuđe potrebe.

mora da nauči da kaže „ne“ – iscrpljivaće je tuđe potrebe. Pas oseća izdaju – ali upravo tu leži njegova snaga.

Ovi znakovi neće biti pošteđeni, ali ako izdrže, izaći će jači.

Šta svi treba da znaju o godini Zmaja?

Zmaj ne voli kukanje.

Ako čekaš da se stvari dese same od sebe – proći ćeš loše. Ova godina traži da se pokreneš, da budeš iskren i da ne glumiš žrtvu. Zmaj ne traži da budeš dobar svima – već da budeš dobar sebi.

Kako da se pripremiš za 2026?

Napravite lični inventar – šta vas koči, šta vas pokreće?

Preseci odnose koji te iscrpljuju – bez griže savesti.

Postavi jasne ciljeve – ali ne iz straha, već iz želje.

Budi iskren prema sebi – čak i kad boli.

Ne čekaj savršene uslove – Zmaj voli akciju, ne izgovore.

Da li si spreman da sijaš?

Godina Zmaja ne donosi utehu, već razotkrivanje.

Ko se usudi da bude autentičan – biće nagrađen.

Ko beži od sebe – biće zaboravljen.

Zato ne pitaj šta ti godina donosi – pitaj šta ti donosiš godini.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com