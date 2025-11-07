Kineski horoskop za 2026: Zvezde ne štede nikoga – ko će zablistati, a ko platiti cenu!

Kineski horoskop za 2026. otkriva ko ulazi u fazu rasta, a ko mora da plati karmički dug. Godina Zmaja ne prašta!

Kineski horoskop nam donosi Godina Zmaja, koji ne prašta – saznaj da li si među onima koji će zablistati ili pasti.

2026. godina u kineskom horoskopu nosi znak Zmaja – simbol moći, ambicije i naglih obrta. Ako ste rođeni u godini Pacova, Majmuna ili Petla, imate vetar u leđa. Ali ako ste Zec, Ovca ili Pas – pripremite se za testove koje nećete moći da izbegnete.

Znakovi koji će zablistati

Pacov će konačno naplatiti svoju strpljivost – poslovne prilike, nova poznanstva i šanse za rast dolaze kao nagrada. Majmun će briljirati u komunikaciji i kreativnim projektima, dok Petao ulazi u fazu lične transformacije – ako se usudi da preseče ono što ga koči.

Znakovi koji će platiti cenu

Zec će se suočiti sa emotivnim lomovima – stari obrasci više ne funkcionišu. Ovca mora da nauči da kaže „ne“, jer će je iscrpljivati tuđe potrebe. Pas će biti izazvan da se izbori sa osećajem izdaje – ali upravo tu leži njegova snaga.

Šta svi treba da znaju

Zmaj ne voli kukanje. Ako čekate da se stvari dese same od sebe – proći ćete loše. Ova godina traži akciju, hrabrost i iskrenost. Ako ste spremni da se suočite sa sobom, Zmaj će vas nagraditi. Ako bežite – bićete zaboravljeni.

Godina Zmaja ne donosi utehu – ona razotkriva

Za mnoge, prethodna godina Zmaja bila je period gubitaka: poslova, odnosa, iluzija. Ali upravo ti lomovi otvorili su prostor za ono što je autentično. Zmaj ne traži da budete dobri svima – već iskreni prema sebi. Ako vas 2026. lomi, to možda nije kazna, već poziv da se konačno sastavite iz delova koji su stvarno vaši.

