Teška vremena se završavaju za 4 kineska znaka 30. maja, ovo su srećnici koji konačno ne guraju kola uzbrdo

Kineski horoskop za 30. maj donosi olakšanje za 4 znaka koji su predugo trpeli. Proverite da li ste među onima koji konačno prodišu.

Kineski horoskop za 30. maj, povlači crtu ispod meseci u kojima ste se osećali kao da gurate kola uzbrdo.

Četiri znaka konačno prestaju da plaćaju tuđe greške. Jedan od njih dobija vest koju čeka od jeseni, a baš taj detalj objasnićemo pred kraj teksta.

Zašto baš subota menja energiju

U kineskoj astrologiji, dan Vodenog Konja otvara kanal za znakove koji su dugo bili blokirani u poslu i emocijama. Energija se pomera sa preživljavanja na pokret.

Ne očekujte čuda preko noći, ali očekujte da vam neko konačno kaže „da“ umesto „videćemo“.

Pacov: Novac koji ste otpisali se vraća

Pacov ulazi u period u kom se stari dugovi i obećanja konačno naplaćuju. Ako ste nekome pozajmili novac i ćutali mesecima da ne ispadnete bezobrazni, ova subota donosi razgovor koji ste odlagali. Završava se mirno, čak i prijateljski.

Pripremite račun u glavi pre nego što vam jave da šalju uplatu, jer iznos može biti veći od onoga čega se sećate.

Zmija: Kraj iscrpljujućeg ćutanja

Poslednjih nedelja ste se ponašali kao da nemate pravo na sopstveno mišljenje. Zmija u subotu povlači reč i postavlja granicu koju je trebalo postaviti još u martu. Osoba sa kojom imate napetu komunikaciju prva pruža ruku. Ne morate da budete velikodušni preko mere, dovoljno je da slušate, savetuje vam kineski horoskop za 30. maj.

Olakšanje stiže kroz jedan iskren razgovor, ne kroz dramu.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Najveća greška u ovakvim periodima je čekanje znaka koji je previše očigledan. Promene u kineskoj astrologiji dolaze kroz sitne pomake, telefonski poziv u neobično vreme, predlog kolege uz kafu, poruku od nekoga ko se nije javljao.

Ako u subotu osetite da se nešto pokreće, ne odlažite za ponedeljak. Reagujte istog dana.

Koza: Posao koji ste tražili godinu dana

Koza dobija konkretnu ponudu, ne nagoveštaj. Reč je o znaku koji najduže nosi teret nesigurnosti, pa zato i najsnažnije oseti razliku. Predviđanja kineskog horoskopa za ovaj znak govore o povratku samopouzdanja preko spoljnog priznanja. Plata, projekat ili poziv koji menja raspored.

Ovo je trenutak da tražite više nego što biste inače, jer pregovaračka pozicija je na vašoj strani prvi put posle dugo vremena.

Šta tačno znači „kraj teških vremena“ u kineskom horoskopu

Završetak teškog perioda u kineskoj astrologiji ne znači da problemi nestaju, već da prestaje energetski otpor. Odluke se donose lakše, ljudi vas slušaju, sastanci ne pucaju u poslednjem trenutku. Kineski znakovi 30. maj doživljavaju kao tačku preokreta.

Pas: Vest koju ste čekali od jeseni

Evo i detalja koji sam pomenuo na početku. Pas u subotu, 30. maja, dobija odgovor na pitanje koje muči od oktobra prošle godine. Najčešće je u pitanju nešto što ste prestali da pominjete u kući, da ne biste razočarali ukućane ako ne uspe. Stiglo je.

Ne objavljujte odmah svima, kineska astrologija savetuje da prvih 48 sati zadržite vest u uskom krugu, kako energija ne bi otišla u ogovaranje pre nego što stigne da vam koristi.

Šta da uradite ako vaš znak nije na listi

Probajte da se ne vežete za datum. Energija subote širi se sedam dana unapred i unazad. Ako ste rođeni u godini koja nije pomenuta, ova subota je dobar dan da završite jedan razgovor koji odlažete. To je sve. Bez velikog plana.

Koji ste znak po kineskom horoskopu i koje ste tačno teško vreme preživeli ove godine?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com