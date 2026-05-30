Tri kineska znaka prva osećaju početak meseca, od 1. do 7. juna konačno im se isplaćuje strpljenje

Kineski horoskop za jun 2026. donosi tri znaka koja prva hvataju talas prosperiteta. Pogledajte da li ste među njima ove nedelje.

Kineski horoskop za jun 2026 .počinje neuobičajeno. Prva dva dana nedelje deluju kao da neko vuče ručnu, a onda od srede sve kreće nizbrdo, u dobrom smislu. Tri znaka osećaju novi mesec brže od ostalih i njima se isplaćuje sve, i ono što su poslednjih meseci trpeli u tišini.

Ne dajte da vas ponedeljak i utorak prevare. Energija novog meseca traži dva dana da se slegne, a posle toga radi za one koji su spremni da podignu telefon, pošalju mejl ili konačno kažu ono što odlažu od marta.

Zmija: stari dug se vraća sa kamatom

Zmija ulazi u nedelju sa osećajem da gubi vreme, a izlazi sa konkretnim novcem na računu. Sreda je tačka preokreta. Neko ko vam duguje uslugu, novac ili izvinjenje seća se toga sam, bez vašeg podsećanja. To je redak luksuz i Zmija ga ove nedelje dobija dva puta.

Posao koji ste smatrali izgubljenim vraća se kroz drugog klijenta, često preko poznanika kog niste videli mesecima. Ako ste samostalci, petak donosi ponudu koja je za trećinu bolja od poslednje koju ste prihvatili. Nemojte odmah pristati, sačekajte do subote ujutru. Pauza vam radi u korist.

Majmun: nedelja u kojoj se brzina konačno isplati

Majmun je ceo maj trčao u prazno. Sastanci bez ishoda, poruke bez odgovora, ideje koje su drugi pokupili. Od 3. juna to prestaje. Ljudi koji su vas ignorisali sada vas zovu prvi, a vama ostaje samo da odlučite kome se isplati vratiti poziv.

Najjači dan je četvrtak. Tada se otvara prilika vezana za putovanje, kratko ili poslovno, koja vodi do osobe sa konkretnim resursima. Ne ulazite u dugačka objašnjenja, Majmunu ove nedelje radi kratka i direktna komunikacija. Kineski horoskop za jun upravo to naglašava, brzu reakciju koja zatvara posao u jednom razgovoru.

Da li mesec jun zaista donosi novac ova tri znaka

Da. 4. jun pada u kombinaciji koja u kineskoj tradiciji označava pokretanje stajaće vode. Zmija, Majmun i Zec dobijaju direktan pristup prilikama vezanim za novac, ugovore i naplate, ali samo ako sami naprave prvi korak između srede i petka.

Zec: tih dobitak koji menja plan za leto

Zec ne dobija buku, dobija mir. A mir za Zeca znači novac koji konačno ostaje, a ne samo prolazi kroz račun. Ove nedelje stiže informacija o povraćaju, refundaciji ili maloj nasledstvenoj stvari koju ste digli rukom.

Vikend je trenutak kada Zec donosi odluku o leti koja deluje mala, a kasnije se ispostavi kao najpametnija u godini. Možda je to otkazivanje skupog aranžmana, možda kupovina nečega što odlažete dve godine. Verujte prvom utisku, ne drugom mišljenju.

Kako iskoristiti talas prosperiteta do nedelje uveče

Tri stvari rade ovoj trojici znakova bolje od ostalih te nedelje. Držite ih se i nemojte ih komplikovati.

Sredom ujutru napišite spisak ljudi kojima dugujete odgovor i pošaljite ga do podneva

Četvrtak je dan za pregovore, petak za potpisivanje, ne mešajte redosled

Subotu i nedelju ostavite za odmor, jer prosperitet u kineskom horoskopu traži i pauzu da bi se uvrstio

Ostali znaci osećaju blagi talas, ali Zmija, Majmun i Zec ga jašu od početka do kraja. Ako ste među njima, nemojte čekati znak sa neba, znak je već stigao prošlog ponedeljka kad ste pomislili da odustanete.

Koji potez ste odlagali mesecima, a osećate da ga ovaj mesec, baš ove srede, treba povući

