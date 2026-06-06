3 kineska znaka od 8. do 14. juna konačno dobijaju vetar u leđa, nedelja stiže kao naplata duga

Kineski horoskop za nedelju od 8. do 14. juna menja pravila igre za tri znaka, proverite jeste li među njima i šta vas tačno čeka.

Kineski horoskop za nedelju od 8. do 14. juna 2026. donosi nešto retko, trenutak kada se kockice slože baš onako kako treba. Tri znaka ulaze u sedam dana koji bi mogli da otključaju ono što su mesecima čekali. Ako ste se nedavno osećali kao da gurate kola uzbrdo, dobre vesti stižu pre nego što završite kafu u ponedeljak ujutru.

Zec: ponuda koju ste otpisali vraća se sa boljim uslovima

Zečevi su poslednjih meseci radili tiho i pristojno, a niko nije primetio. Ova nedelja menja ton razgovora. Već u utorak stiže poruka ili poziv u vezi sa projektom koji ste mentalno sahranili. Neko se predomislio, a vi sada držite jaču kartu nego prošli put.

Finansijski deo dobija konkretne brojke u sredu i četvrtak. Nemojte odmah pristati na prvu cifru, jer se ispod nje krije prostor za pregovor koji niko neće sam ponuditi. U emotivnom smislu, neko iz prošlosti pokušava da otvori vrata, ali Zec ovog puta odlučuje hoće li uopšte prići pragu. Vikend donosi mir koji ste zaboravili da postoji.

Koji kineski znaci imaju najjaču nedelju od 8. do 14. juna 2026

Kineski horoskop za nedelju od 8. do 14. juna donosi najpovoljniju nedelju za Zeca, Konja i Psa. Sva tri znaka ulaze u period kada se rešavaju zastoji vezani za novac, posao i odnose koji su predugo visili u vazduhu.

Konj: posle dugog stajanja, semafor je konačno otvoren

Navikli da trče, a poslednjih meseci su stajali u mestu i to ih je iznutra grizlo. Od ponedeljka osećate da se vraća zamah, ali pažljivo, jer prva reakcija je da preskočite tri koraka odjednom. Nemojte.

Sreda nosi važan razgovor na poslu. Možda je to ponuda za novo mesto, možda priznanje koje su drugi pokušali da prisvoje. Tražite to crno na belo, ne usmeno obećanje uz kafu. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji ste odlagali jer ste se plašili odgovora. Odgovor je bolji nego što mislite. Petak donosi neočekivani priliv novca, verovatno nešto što ste davno otpisali kao izgubljeno.

Pas: lojalnost koju ste pokazivali drugima sada se vraća vama

Psi su znak koji najteže prima kada ih neko izneveri, a ova nedelja zatvara jedno takvo poglavlje. Osoba koja vam duguje, finansijski ili emotivno, konačno priznaje šta je u igri. Ne morate da glumite da je sve u redu samo da bi atmosfera bila pristojna.

U sredini nedelje stiže prilika koja deluje mala, ali otvara vrata nečemu većem za dva-tri meseca. Slušajte preporuku koja vam dolazi od starije osobe, čak i ako zvuči staromodno. U ljubavi, slobodni Psi upoznaju nekog ko ne pripada njihovom uobičajenom krugu, i baš to je dobar znak.

Šta ako vaš znak nije na listi ove nedelje

Nemojte odmah zatvoriti članak ljuti. Kineska astrologija za jun 2026 deli karte u talasima, a sledeća nedelja menja postavku. Znakovi koji ovog puta nisu u centru pažnje dobijaju priliku da završe nedovršeno, što je često vrednije od brzog dobitka. Najgore što možete da uradite je da gledate tuđu sreću i zaboravite na svoju partiju.

Koji vas detalj iz ove nedelje najviše zanima i da li je vaš znak već pokazao prvi nagoveštaj?

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