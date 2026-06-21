Kineski horoskop za nedelju od 22. juna: tri znaka prelaze prag iza kojeg novac ostaje u džepu, a teret konačno pada

Kineski horoskop za nedelju od 22. juna izdvaja tri znaka kojima dug pada, a sloboda stiže. Pogledajte da li ste među njima.

Kineski horoskop za nedelju od 22. juna izdvaja tri znaka kojima se odjednom poklapaju i finansije i mir u glavi. Zmaj zatvara vrata duga. Konj prvi put udiše punim plućima. Zmija pušta iz života one koji su je gušili. Nije reč o lutriji nego o nizu sitnih pobeda koje se slažu dan za danom, od ponedeljka do nedelje.

Svaki dan ove nedelje nosi svoju ulogu. Ponedeljak donosi vest ili gest u vezi sa poslom koji ste završili. Utorak diže produktivnost do tačke u kojoj vam ništa ne deluje teško. Sredinom nedelje zaokružujete projekte i birate na šta trošite energiju do kraja meseca.

Zmaj zatvara vrata duga i prvi put diše bez pritiska

Zmaju se život popravlja na najkonkretniji mogući način, kroz novac koji ostaje na računu. Trošak se smanjuje, a vi ili otplaćujete ono što vas je davilo ili prosto vidite više cifara nego prošlog meseca. Najbolji dan vam je 23. jun, Dan otvorenih vrata, kada za nekoliko sati pređete ono za šta vam je inače trebala čitava nedelja.

Raščišćen raspored vam otvara prostor za nešto novo u četvrtak. Preko vikenda osetite ono retko zadovoljstvo kada pogledate unazad i shvatite koliko ste pomerili. Ostatak juna gledate bez strepnje.

Konj: sloboda koju tražite mesecima konačno je na dohvat ruke

Konju cela nedelja šalje sitne signale da kreće na bolje, ali vrhunac stiže u četvrtak, 25. juna, na Dan uspostavljanja Metalnog Konja. U ponedeljak čujete informaciju koja menja kako gledate na celu situaciju. U utorak vas više ne sputava obaveza koju nikada niste želeli.

Do petka jasno vidite koje zadatke možete predati drugima. Prestajete da nosite tuđi teret, i to je trenutak kada se sve menja. Subota je za sebe, nedelja za one koje volite.

Koji dan je presudan za ova tri znaka

Za Zmaja je to 23. jun, za Konja 25. jun, a za Zmiju 24. jun. Ta tri datuma nose najjaču promenu i upravo tada vredi povući važnu odluku ili preseći nešto što odlažete.

Zmija prekida sa onima koji su joj kvarili radost

Zmiji se život menja jer počinje da radi stvari drugačije. Više ne pristajete na mesto na kojem ste emotivno zaglavili. Funkcionisalo je neko vreme, ali leto traži pomak. Naučili ste koga puštate u uži krug, a kome vrata ostaju zatvorena.

Vaš dan je 24. jun, Dan zatvorenosti, kada se odvajate od ljudi i navika koje vam blokiraju mir. Pre toga, u ponedeljak, stiže vam uvid koji se obraća pravo srcu i daje smernicu za dalje. Ovaj kineski horoskop za nedelju od 22. juna nije o sreći koja pada s neba, nego o tome šta sami birate šta da pustite.

A vi, da li ste među ova tri znaka i koji ste teret konačno spremni da spustite ove nedelje? Napišite u komentarima šta prvo izbacujete iz života

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