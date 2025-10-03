Kineski horoskop za oktobar 2025: 2 znaka dostižu neslućene visine i finansijski uspeh, 1 ljubav i unutrašnji mir. A šta predviđa vama?

Zmija, Bivo, Petao, Pacov, Konj i Svinja biće najveći miljenici ovog meseca…

Godina Zelene drvene zmije 2025. donela nam je spor, ali siguran rast, baš onakav kakav ovaj mudri i intuitivni znak simbolizuje u kineskoj astrologiji. Oktobar, kao mesec transformacije i sazrevanja, naglašava upravo te osobine: unutrašnju snagu, strpljenje i sposobnost da iz haosa stvorimo red.

Nekima će oktobar doneti stabilnost i finansijski napredak, drugima iznenadne šanse da promene svoj život, a treći će biti nagrađeni ljubavlju, harmonijom i unutrašnjim mirom.

Zmija, Bivo, Petao, Pacov, Konj i Svinja biće najveći miljenici ovog meseca, ali svaki znak dobija priliku da iskoristi ono što Univerzum stavlja na sto.

Saznajte šta vas čeka u oktobru mesecu 2025. godine.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.)

Oktobar će biti prosperitetan mesec.

Vaša duhovitost i jedinstveni pogledi na svet uticaće na donošenje uspešnih odluka, što će se odraziti i na dalji tok karijere.

Ako ste preduzetnik ili lider neke kompanije, čeka vas napredak, a lepe vesti stižu i do polja porodice i prijateljstava.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.)

Ulazite u stabilan i plodan mesec, ali čekaju vas naporan rad i velika odgovornost.

Zahvaljujući dobrim odnosima sa svim članovima porodice i podršci koju vam ulivaju, možete dospeti do neslućenih visina, ako se malo potrudite.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.)

Pripremite se za nekoliko prepreka koja će vam postaviti oktobar.

Marljivost i suptilan pristup pomoći će vam da mudro iskoristite prilike i efikasno upravljate finansijama, piše Žena Blic.

Ostanite optimistični, koncentrišite se na lični razvoj i prevazići ćete sve izazove koji vam se nađu na putu.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.)

Ovaj mesec će biti ključan za vas, jer će mnoge stvari konačno doći na svoje mesto.

Vaš naporan rad i posvećenost uspostavljaju čvrste temelje za buduće velike uspehe.

To će dovesti pre svega do finansijske stabilnosti, za kojom najviše žudite.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.)

Možda prethodnih meseci niste imali previše uspeha, ali ne očajavajte – kraj godine pripada vama!

Uložite napor i u oktobru, i iskoristite sve prednosti koje se pružaju kako biste došli do cilja.

Vašu porodičnu harmoniju ništa ne može da naruši.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.)

Možda ćete naići na neke izazove na poslovnom i finansijskom planu.

Međutim, održavajte pozitivan pogled na svet, kako biste sačuvali fleksibilnost i prevazišli prepreke.

Neka vam u oktobru prioritet bude zdravlje.

Konj (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.)

Oktobar je vaš mesec, sreća vam se konačno osmehuje na svim poljima, od posla do međuljudskih odnosa.

Harizmatični ste i privlačite sve oko sebe poput magneta, a verovatno ćete privući i pažnju boginje Talije…

Koza (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.)

Uspesi će se ređati bez previše prolivenog znoja.

Stabilne finansije i dobre vesti na poslu doneće vam sreću i zadovoljstvo.

Takođe, imaćete prilike da se iskažete i u nekim sferama za koje ste mislili da nisu vaša šoljica čaja.

Majmun (1944, 1956, 1968,1980, 1992, 2004, 2016.)

Uprkos vašoj aroganciji i odbijanju da se priklonite pravilima, ovog puta daćete prednost ambicijama, jer želite da postignete uspeh.

Vaša inteligencija i mudrost, vaše supersile, pomoći će vam da se uhvatite u koštac sa svim izazovima.

Pripremite se za finansijski napredak, uspostavljanje novih veza i velike domete.

Petao (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.)

Oktobar obećava.

Vaš naporan rad i upornost će pokupiti značajne nagrade, što će uticati na rast u svakom smislu, posebno na poljima karijere i finansija.

Pripremite se za neočekivane uzlete, koji će učiniti da se osećate kao da ste na vrhu sveta.

Pas (1946, 1958, 1969, 1972, 1984, 2006, 2018.)

Očekujte iznenađenja i značajan finansijski rast.

Vaša posvećenost i profesionalizam utabaće put za uspeh na poslu i jačanje međuljudskih odnosa.

To će vam obezbediti bezbrižan i prosperitetan mesec.

Svinja (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.)

Možda ćete se suočiti sa nekim izazovima u poslovnim komunikacijama.

Međutim, zadržite hladnokrvnost i rešavajte sve sukobe sa osmehom na licu.

Ostanite ravnodušni, fokusirajte se na pronalazak rešenja i plovićete kroz oktobar sa uspehom, puni pozitivne energije.



