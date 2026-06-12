Kineski horoskop za petak 12. juna razdvaja 4 znaka od ostalih: ovo je dan kada vam stvari konačno sednu na svoje mesto

Kineski horoskop za petak 12. jun donosi olakšanje za četiri znaka. Proverite da li ste među njima i šta vas čeka 12. juna.

Kineski horoskop za petak 12. juna ne traži od vas da pokrećete nove projekte. Naprotiv, 12. jun je Dan zatvorenog dana Vatrene Zmije, a to znači jedno: skinite stvari sa tanjira i prestanite da forsirate. Za četiri znaka ovo je trenutak kada se petak oseća kao nedelja, a sve što ste danima vukli najzad počinje da se slaže samo od sebe.

Mars vlada ovim danom, boja je crvena, a energija dva vatrena stuba vas gura da budete motivisani, ali ne i da krećete iznova. Živite za vikend. Ono što vas je mučilo dobija miran rasplet bez vaše borbe.

Koji su to četiri kineska znaka za koje sve seda u petak

Znaci koje kineski horoskop za petak 12. jun izdvaja posebno su Zec, Pacov, Petao i Svinja. Svaki od njih 12. juna dobija olakšanje na drugom polju, od ljubavi i posla do prijateljstava, i to upravo onda kada prestane da juri rezultat.

Zec: ljubav stiže onog trenutka kada prestanete da je jurite

Zec, želite vezu koja vas grli i podržava. U petak razmišljate o starim partnerstvima i vidite gde ste mogli da budete blaži u rečima. Niko nije savršen, a vi ste usred svog rasta. Umesto da sebi ponavljate da ćete zauvek ostati sami, birate da radite na sebi.

Objavite kvalitetnu fotografiju, recite nešto lepo o svom životu, prestanite da zvučite tužno. Stvari funkcionišu tek kada ih pustite, a osoba koju priželjkujete dolazi u svoje vreme.

Pacov: vrata se otvaraju iz neočekivane potrebe

Pacove, znate da nosite sve što jednoj firmi treba, a opet sedite sa strane umesto u razgovoru. Ruke su vam trenutno vezane. Ako vas pozovu na intervju, izručite svojih milion ideja bez kočnice.

Na ovaj zatvoreni petak desiće se ono što ste čekali, i to iz čiste potrebe okoline. Nije bitno kako ni zašto. Bitno je da vam noga uđe na vrata. Nastavak sledeće nedelje, a ovaj vikend slavite.

Petao: prvi potez je na vama

Umorni ste od toga što slobodno vreme provodite sami, Petle. Imate gomilu prijateljstava spremnih za razgovor, ali se niste javili. U petak pravite planove. Vi šaljete poruku, vi zovete prvi.

Volite da budete okruženi zabavnim ljudima. 12. juna problem postaje koga da izaberete, jer opcija ima na sve strane. Izaći napolje i dalje deluje teško, ali znate da vam prija i učinićete to.

Svinja: vaša meka strana spaja sve

Život vam se sklapa kada su ljudi oko vas mirni. 12. juna se budi vaša topla strana i radite ono u čemu ste najbolji: volite druge. U danima kada je zatvoreno, vi ste glas razuma onima koji ne umeju da stanu.

Podsećate ih da je u redu ostaviti nešto nedovršeno za sledeću nedelju. Kada su vaši ljudi srećni, srećni ste i vi, i to je cela vaša filozofija.

Šta tačno znači Dan zatvorenog dana u kineskoj astrologiji

To je dan kada se preporučuje zatvaranje, sređivanje i odmaranje, a ne pokretanje novih poslova. Energija podržava završetke i predah, ne nove početke.

Ne treba sve da se desi u jednom danu. Za ova četiri znaka petak je tihi reset pred vikend, dan kada se najveći pomaci dešavaju bez gužve i bez borbe. A vi, koji ste znak danas najviše osetili da vam stvari sedaju na svoje mesto?

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