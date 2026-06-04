Kineski horoskop za petak 5. jun: 4 znaka konačno počinju bolje da žive kada Vodeni Majmun preda štafetu Drvenom Konju

Kineski horoskop za petak 5. jun donosi olakšanje za četiri znaka. Proverite da li ste među njima i šta da uradite pre nego što dan krene.

Kineski horoskop za petak 5. jun 2026, otvara vrata za četiri znaka koji već mesecima vuku previše na leđima. Petak je Dan štale Metalnog Psa, poslednji dan stuba Vodenog Majmuna pre nego što se sve prebaci na energiju Drvenog Konja, usred Godine Vatrenog Konja. Zvuči komplikovano. U praksi znači jedno: dan kada se napetost otpušta, a stari problemi prestaju da se ponavljaju u krug.

Zašto je baš petak prelomna tačka

Vodeni Majmun je pravio buku. Kineski horoskop za petak 5. jun donosi mnogo razgovora, malo zaključaka, gomila sitnih dogovora koji su padali u vodu. Pas u svojoj štali donosi tišinu i lojalnost. Pre nego što Drveni Konj počne da galopira vikendom, dobijate jedan miran dan da završite ono što ste odlagali. Iskoristite ga, jer Konj ne čeka one koji se kolebaju.

Pacov: stari dug se konačno vraća

Ako ste Pacov, prestanite da očekujete da će vam neko reći hvala onako kako biste vi to uradili. Neće. Ali novac, usluga ili poziv koji ste otpisali, danas se vraća sa neočekivane strane. Metalni Pas vam pomaže da prepoznate ko vam je zaista odan, a koga ste precenili. Ne trošite energiju na objašnjenja. Ćutanje će vam danas doneti više nego najbolji argument.

Tigar: trenutak kada prestajete da se pravdate

Tigar je proveo previše vremena ispod tuđih očekivanja. Energija Drvenog Konja koja se polako uključuje vam vraća apetit za rizik, ali pametan rizik. Ponuda za posao, selidbu ili saradnju koja stiže do podneva nije slučajna. Razmotrite je ozbiljno, čak i ako deluje preuranjeno. Pas vas štiti od pogrešnih ljudi, Konj vam daje brzinu da reagujete prvi.

Kako da ne propustite svoj trenutak ako ste Konj

Konj je glavni miljenik dana, logično, jer ulazi u sopstvenu energiju u sopstvenoj godini. Ali pažnja, kineski horoskop petak ima jedno upozorenje baš za Konja: ne donosite finalne odluke pre 15 časova.

Jutarnji deo dana još pripada Majmunu, koji voli da iskomplikuje stvari u poslednji čas. Posle podneva, sve što potpišete, pošaljete ili izgovorite ima drugačiju težinu. Veza koju ste mislili da ste izgubili može da se javi sama.

Šta donosi dan Svinji

Svinja dobija ono što joj je najpotrebnije: mir u kući i jednu konkretnu finansijsku vest. Račun koji ste se plašili da otvorite nije tako strašan kao što ste mislili. Neko iz porodice vam donosi predlog koji rešava problem o kome niste hteli da pričate. Prihvatite pomoć bez pravdanja, to nije slabost.

Koji kineski znakovi imaju sreće 5. juna 2026

Pacov, Tigar, Konj i Svinja su četiri znaka kojima Dan Metalnog Psa donosi olakšanje. Pacovu se vraća stari dug, Tigar dobija novu priliku, Konj ulazi u svoju energiju, Svinja rešava porodičnu brigu.

Šta da uradite večeras, bez obzira na znak

Pas voli red. Pre nego što Drveni Konj sutra krene punom brzinom, raščistite jednu konkretnu stvar, mejl, papir, razgovor koji odlažete. Ne sve. Jednu. To je ceo trik. Ljudi koji sutra najbrže krenu napred su oni koji večeras nisu otišli na spavanje sa otvorenim pitanjem u glavi.

A vi, koji ste znak i šta ste odlagali predugo? Napišite u komentaru, voleli bismo da znamo da li ste među ovom četvorkom

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