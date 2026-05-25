Kineski horoskop za ponedeljak 25. maj donosi neočekivanu sreću za 6 znakova, jedan od njih konačno diše

Kineski horoskop za ponedeljak 25. maj otvara nedelju kakvu šestorica znakova nisu očekivala. Energija Drvenog Zmaja gura napred one koji su prethodnih dana ćutali i trpeli. Stiže im konkretna prilika, novac ili vest koja menja raspoloženje do petka. Jedan znak će se konačno odmoriti od stresa oko računa, a to nije onaj na koji prvo pomislite.

Pacov: neko vam vraća dug o kome ste prestali da razmišljate

Telefon zvoni pre podneva i poruka stiže iz prošlosti. Stara usluga koju ste uradili bez računice sada se vraća kao konkretna ponuda. Pacov dobija šansu za sporedni prihod koji se pretvara u nešto ozbiljnije do kraja meseca. Ne ulazite u rasprave sa partnerom oko sitnica, jer ovaj ponedeljak traži da budete fokusirani na poziv koji stiže oko 14 časova.

Bivo: vredan rad konačno dobija cenu

Mesecima ste gurali sami, bez pohvale i bez priznanja. Ponedeljak donosi razgovor sa nekim ko ima moć odlučivanja. Bivo ulazi u nedelju sa zaštitom Zmaja i pregovaračka pozicija mu je jača nego što misli. Tražite više nego što vam je prva pomisao. Dobićete.

Zmija: intuicija vam šapuće tačnu cifru

Kineska astrologija ovog ponedeljka favorizuje Zmiju u svemu što ima veze sa novcem koji već postoji, ali još nije podignut. Proverite stari račun, fioku, mejl iz aprila. Tu je nešto što ste prevideli. Ljubavni život se budi kroz poruku osobe koja vam je nekada značila više nego što ste priznavali.

Koji kineski znak ima najviše sreće u ponedeljak 25. maja

Najviše sreće u ponedeljak 25. maja ima Konj. Energija Drvenog Zmaja otvara mu kanal za brzu zaradu, putovanje ili poziv koji menja planove za leto. Ostali znakovi dobijaju manje, ali konkretne prilike.

Konj: poziv koji menja planove za leto

Konj je glavni dobitnik dana. Stiže ponuda za posao van grada, kratko putovanje ili saradnja sa nekim iz inostranstva. Ne odbijajte zato što vam ne odgovara termin, jer se ovakva vrata otvaraju retko. Novac koji dolazi nije ogroman odjednom, ali se ponavlja mesecima.

Ovca: lakše dišu posle dugog perioda

Ovca je verovatno najumornija od svih dvanaest znakova ulazila u ovaj maj. Ponedeljak donosi olakšanje koje se oseti fizički. Neko preuzima deo obaveza, dolazi neočekivana pomoć od člana porodice ili stiže rešenje papira koje vas davi od marta. Spavaćete bolje već u utorak.

Pas: lojalnost vam se vraća kroz konkretnu uslugu

Pas ovog ponedeljka dobija od ljudi za koje je davno mislio da su zaboravili. Stara prijateljica preporučuje vas za posao, bivši kolega vas povezuje sa pravom osobom. Sreća u ponedeljak za Psa nije lutrija, već mreža koju ste godinama plitko gradili a duboko hranili.

Šta da uradite ako vaš znak nije na listi

Ako vas kineski horoskop za ponedeljak ne favorizuje, ne znači da gubite. Kineski horoskopski znakovi koji nisu pomenuti danas imaju mirniji ponedeljak bez velikih obrta. Iskoristite dan za papirologiju, dogovore i čišćenje obaveza koje vučete iz prošle nedelje. Energija Zmaja vam neće odmoći, samo vas neće gurati.

