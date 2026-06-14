6 kineskih horoskopskih znakova kojima 14. juna nešto konačno odlazi iz glave, i baš zato dolazi sreća i prosperitet

Kineski horoskopski znakovi i njih šest 14. juna gube teret koji im je krao energiju. Pogledajte da li ste na listi i šta dobijate.

Ovi kineski horoskopski znakovi 14. juna dobijaju sreću tako što se nešto izgubi. Zvuči naopako, ali to je cela poenta. Nedelja je Dan uklanjanja Zemljane Koze u godini Vatrenog Konja i mesecu Drvenog Konja. Dani uklanjanja nose lošu reputaciju, a zapravo su dani kada vam život krene nabolje.

Nešto se završava ili prosto prestaje da zauzima mesto u vašoj glavi. Tek kada nestane, shvatite koliko vam je energije krało. Zemljana Koza traži udobnost, ne lažni mir u kome glumite da je sve u redu. Za ove znake prosperitet stiže jer nešto odlazi.

Koza i Konj: precrtavanje sa mentalne liste donosi olakšanje

Koza, vidim vas kako 14. juna precrtavate stavku sa mentalne liste. Vodite razgovor koji ste izbegavali ili radite ono što ste odlagali za kasnije. Čim se to završi, raspoloženje vam skoči i vrati vam se deo energije. To je sreća, budimo iskreni. Zaboravili ste koliko je prostora taj teret zauzimao dok nije nestao.

Konju, postoji nešto čemu posvećujete pažnju, a što je više ne zaslužuje. U nedelju odjednom vidite koliko ste vremena potrošili prateći tuđe izbore. Do kraja dana emocionalno se odjavljujete. Olakšanje stiže odmah. Kada prestanete da buljite u zatvorena vrata, primetite otvorena. Izgledaju dobro.

Šta znači Dan uklanjanja u kineskom horoskopu?

Dan uklanjanja je dan u kineskom kalendaru za raščišćavanje, oproštaj i zatvaranje poglavlja. Umesto novih početaka, ovi kineski horoskopski znakovi dobijaju mir kroz ono što odbace. Zato to ovih šest kineskih horoskopskih znakova osećaju kao rasterećenje.

Zec i Majmun: kada prestanete da se borite sami sa sobom

Zeče, uskoro prestajete da se odvraćate od dobre stvari. Tražili ste razloge zašto nešto neće potrajati. Onda stigne nedelja i prosto vam dosadi svađa sa sobom. Dozvoljavate sebi da budete uzbuđeni. Ta jedna odluka menja ceo pravac dana. Vidite šta ide dobro umesto da čekate katastrofu.

Majmune, 14. juna odlučujete da više ne nosite tuđ problem. Popravljali ste stvari za sve i radili najteži deo posla. U trenutku kada stanete, život postane lakši. Tu počinje vaš prosperitet. Vreme je da radite na sebi, i samo na sebi.

Svinja i Pas: brišete podsetnik na situaciju koja vam je dosta uzela

Svinjo, prerasli ste jednu verziju sebe. Još to niste sasvim priznali, ali u nedelju postaje nemoguće ignorisati. Iste stvari koje su vas nekada obuzimale više vas ne zanimaju. Kada prestanete da jurite stari uspeh, gradite onaj koji odgovara osobi koja ste sada.

Pse, vidim vas kako brišete nešto u nedelju. Možda belešku u telefonu ili stari snimak ekrana. To je podsetnik na situaciju koja vam je dovoljno oduzela. Zanimljivo je da niste ni tužni zbog toga. Stres koji ste nosili jednostavno nestaje. Ne treba vam još jedan razgovor, samo želite svoj mir nazad. I dobijate ga.

Koji od ovih šest kineskih znakova ste vi i šta brišete iz svoje glave baš ove nedelje? Napišite u komentarima.

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