Kinezi veruju da su ova 3 znaka najmudrija: Imaju najjači „glas razuma“, uvek njih pitajte za savet!

U drevnim kulturama, glas razuma i mudrost su uvek bili cenjene i poštovane, a traganjem za njom bavio se i kineski horoskop.

U drevnim kulturama, glas razuma i mudrost su uvek bili cenjene i poštovane, a traganjem za njom bavio se i kineski horoskop.

Za njih se mudrost smatra dragocenim blagom koje proizlazi iz unutrašnjeg znanja i iskustva.

Mudrost je sposobnost sagledavanja šire slike, donošenja promišljenih odluka i pronalaženja skladnih rešenja, a prema kineskom horoskopu, tri znaka se u potpunosti uklapaju u okvir „glasa razuma“.

Zmaj

Ljudi rođeni u godini Zmaja smatraju se vrlo inteligentnima, razumnim i mudrima. Oni su ambiciozni, snažni, hrabri i vrlo kreativni. Zmajevi su često vođe i imaju sposobnost donošenja odluka koje su dobro promišljene i mudre. Rođenima u godini Zmaja često se drugi obraćaju za pomoć, računajući da su oni onaj „glas razuma“ koji im je potreban.

Konj

Osobe rođene u godini Konja su inteligentne, pune samopouzdanja i poseduju izvanrednu intuiciju. Konji su vrlo strastveni i sposobni da razumeju i procene situacije na osnovu svojih iskustava. Zbog toga uvek donose mudre i razumne odluke.

Majmun

Oni su duhoviti, brzi u razmišljanju i vrlo prilagodljivi. Majmuni imaju sposobnost snalaženja u različitim situacijama i pronalaženja kreativnih rešenja za probleme. Njihova mudrost dolazi iz njihove sposobnosti promišljanja izvan okvira.

Šta znači mudrost u kineskoj tradiciji?

U kineskoj tradiciji, mudrost se ne meri samo znanjem, već i ravnotežom između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ona podrazumeva sposobnost da se:

prepoznaju pravi trenutci za akciju,

sačuva mir u izazovnim situacijama,

i donesu odluke koje su u skladu sa prirodnim tokom života (Tao).

Mudrost u kineskom horoskopu najviše se ogleda kroz znak Zmije, ali i kroz ravnotežu pet elemenata. Ona nije samo intelektualna, već i duhovna – sposobnost da se razume život, ljudi i priroda u njihovoj celovitosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com