Srećni dani su pred njima: 3 znaka u junu očekuje prava kiša novca, neće znati šta će sa njim!

Kiša novca u junu stiže na tri znaka koja su predugo čekala, a poslednja nedelja meseca menja sve. Pogledajte da li ste među njima.

Kiša novca u junu ne pada na one koji je najviše prizivaju, već na one koji su prestali da računaju na nju. Bik, Devica i Ribe ovog meseca konačno naplaćuju ono što su drugi još pre godinu dana otpisali kao izgubljeno.

Zvezde su se namestile tako da Bik, Devica i Ribe pare dobijaju odakle se najmanje nadaju. Nije to nikakva lutrija, niti bogato nasledstvo što padne s neba.

Jednostavno, one stare, zaboravljene priče i neki dugovi odavno otpisani, sada se konačno naplaćuju, stižu tamo gde im je i mesto, pravo na vaš račun.

Bik

Bikovi će u prvoj polovini juna dobiti poziv ili poruku vezanu za posao koji su radili još prošle jeseni. Neko se setio da nije platio sve do kraja, i to baš sada kad ste odustali od pomisli da ćete videti taj novac. Iznos neće biti astronomski, ali će stići taman kada vam zatreba za nešto konkretno, najverovatnije za popravku u stanu ili plaćanje rate koja vas pritiska.

Drugi val stiže oko 22. juna. Tada se otvara prilika za dodatni posao koji možete da odradite sa strane, bez napuštanja onoga što već imate. Bikovima hrabrosti za pregovaranje o ceni nikad nije manjkalo, pa ovog puta ne pristajte na prvu ponuđenu cifru. Tražite trećinu više i dobićete je.

Devica

Devicama jun donosi finansijsku sreću kroz nešto što su odavno primetile, a niko drugi nije. Greška u računu, propušten odbitak, povraćaj poreza, neuplaćen bonus, sve to ide vama u korist tokom druge polovine meseca. Vaša navika da tri puta proverite isti dokument ovog puta donosi konkretan iznos.

Najjači dan je utorak u trećoj nedelji juna. Tada bi trebalo da pošaljete onaj mejl ili napravite onaj poziv koji odlažete već nedeljama. Odgovor neće biti onakav kakvog se plašite. Biće bolji.

Ribe

Ribama priliv novca leti dolazi kroz osobu iz porodice ili kroz nekoga ko vam duguje uslugu još od ranije. Možda je u pitanju pozajmica koju ste davno dali i potpuno zaboravili, možda neko od bližih rođaka odluči da vam pomogne oko nečega što vas pritiska. Ne odbijajte iz pristojnosti, jer ova ponuda neće stići dva puta.

Naročito pazite na period oko punog Meseca sredinom juna. Tada Ribe imaju osećaj da je sve previše dobro da bi bilo istinito, pa same sebi pokvare situaciju sumnjom. Ovog puta nije zamka. Ovog puta je naplata.

Šta da uradite ako ste među ova tri znaka

Kad legne prvi iznos, nemojte ga odmah potrošiti na sitnice samo zato što ste navikli da novac brzo „ispari“. Ovog juna postupite pametnije: odmah sklonite bar trećinu sa strane, pre nego što vam se provuče kroz prste.

Druga stva, ćutite o tome šta ste dobili. Junska para voli tišinu. Čim krenete da se hvalite, samo ćete privući ljude koji će odmah početi da kalkulišu kako da vam taj novac izvuku iz džepa.

I za kraj, ako ste rođeni u poslednjoj dekadi znaka, vaš trenutak dolazi na samom kraju meseca, ali zato donosi najviše. Budite strpljivi i ne žurite sa odlukama prve nedelje, jer će se čekanje debelo isplatiti.

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