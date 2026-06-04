Kiša para počinje za ova 2 znaka: Do 21. juna pune novčanike i konačno skidaju dugove sa vrata

Kiša para počinje za ova 2 horoskopska znaka. Do 21. juna stižu im astronomske sume - da li ste među njima?

Do 21. juna kiša para pada baš na dva horoskopska znaka koja je niko nije očekivao u prvom redu, na Strelca i Devicu. Sezona Blizanaca tu ne deli sreću na ravne časti, već nagrađuje brzinu, jezik i one koji znaju da podignu slušalicu kad treba.

Nije reč o velikom dobitku iz jednog poteza. Reč je o nizu sitnih priliva koji se slože u nešto ozbiljno. Honorar koji ste skoro otpisali, vraćen dug, jedan dodatni posao sa strane.

Sve to dolazi iz različitih pravaca, a ne iz jednog jedinog kanala kao do sada.

Zašto baš Strelac i Devica, a ne klasični favoriti

Većina očekuje da u sezoni Blizanaca profitiraju vazdušni znaci. Ovog puta osa Strelac, Blizanci radi u korist Strelca jer mu Sunce iz suprotnog znaka osvetljava poslovne ugovore i partnerstva. Devica je tu zbog vladara, Merkura, koji u junu pojačava pregovaračku stranu ovog znaka.

Greška broj jedan ovog perioda. Misliti da će vam neko poslati pisanu ponudu sa pečatom i tri potpisa. Neće. Doći će kao poruka u jedanaest uveče, kao kafa sa nekim koga niste videli dve godine, kao slučajan poziv sa nepoznatog broja.

Strelac: Stari poznanik otvara novu priču

Strelcu se vraća osoba iz prošlosti, najverovatnije neko sa kim je nekad radio ili putovao. Razgovor počinje kao podsećanje na neke davne dane, a već posle pola sata pretvara se u konkretan predlog za saradnju. Strelčevima koji rade u prodaji, turizmu ili obrazovanju ovo je trenutak da kažu da bez previše vaganja.

Posebno povoljan period stiže u drugoj polovini juna, oko vikenda 13. i 14. Tada se sklapaju usmeni dogovori koji do kraja meseca postaju isplata. Astrolozi savetuju da ne odbijate male skupove i rođendane, jer tamo ne sedite zbog torte, već zbog jednog imena za stolom pored.

Devica: Jedan stari projekat konačno radi

Devicama se vraća ideja koju su odložile prošle jeseni. Ono što tada nije imalo smisla sada dobija drugačiji okvir, drugačijeg kupca i drugačiju cenu. Mnogi pripadnici ovog znaka zaradiće preko interneta, dopisivanjem sa naručiocima iz drugog grada ili inostranstva.

Uslovi su sada bolji nego prošli put. Zato je najveća greška Devica pristati na prvu cenu koja se ponudi. Tražite više, dvaput više nego što biste inače. Kiša para ovog meseca ne ide ka onima koji se prvi smire, već ka onima koji znaju da ćute pet minuta duže.

Šta donosi kiša para do 21. juna

Kiša para u astrologiji ne znači jednokratan dobitak, već niz manjih priliva iz različitih pravaca tokom istog perioda. Za Strelca i Devicu to su honorari, vraćeni dugovi, preporuke i digitalne saradnje koje se preklapaju u dve do tri nedelje.

Pravilo koje će vam doneti finansijski uzlet

Najveća zamka ove sezone nije nedostatak prilike. Zamka je predugo razmišljanje. Sezona Blizanaca ne trpi tabele sa pet kolona za i pet kolona protiv. Ko odgovori istog dana, taj uzima novac. Ko traži tri dana da razmisli, taj gleda kako prilika odlazi kod nekog drugog.

Iznenadna zarada do kraja juna stiže onima koji jave sebe prvi, ne onima koji čekaju da budu pozvani. Pošaljite poruku osobi za koju ste pomislili dok ste ovo čitali. Ozbiljno, baš toj osobi. Tu počinje priliv novca o kome će se posle pričati.

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