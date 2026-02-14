Kiša para pljuštaće cele naredne nedelje za ova 3 znaka, kao u snu novac će poteći sa svih strana

Kiša para padaće cele nedelje. Sezona Riba počinje 18. februara kada Sunce prelazi u Ribe i donosi bogatstvo Ribama, Vodoliji i Blizancima.

Tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh od 16. do 22. februara 2026. Kiša para padaće cele nedelje. Sezona Riba počinje 18. februara kada Sunce prelazi u ovaj sanjarski vodeni znak.

Sa Suncem u Ribama, možete se posvetiti svojoj intuiciji i svetu snova. Umesto da odbacujete ideje kao nategnute, ostavite prostor za načine na koje ih možete materijalizovati. Verujte u svoju dostojnost da živite život bogatstva i istinske lakoće.

Kako nedelja odmiče, Saturn i Neptun se ujedinjuju u Ovnu 20. februara, formirajući jedan od najmoćnijih aspekata godine. Ova energija vam pomaže da verujete u svoju vrednost i sposobnost da sve o čemu ste sanjali pretvorite u stvarnost, uključujući i finansijski uspeh.

1. Blizanci – novac može i bez truda, ponekad

Umesto da mislite da je finansijski uspeh povezan sa većim trudom, pokušajte da verujete da ga možete dobiti lakoćom. 16. februara, Merkur u Ribama pravi trigon retrogradnog Jupitera u Raku, donoseći bonus, stipendiju ili povećan novčani tok u vaš život.

Ova kiša para i novi priliv bogatstva dolazi iz vaše karijere, ali ne morate se iscrpljivati da biste ga dobili. Pokušajte da održite ravnotežu u svom životu i prepoznajte kada ste već dovoljno uradili. Ne morate da se iscrpljujete da biste postigli finansijski uspeh.

22. februara, Venera u Ribama pravi retrogradni trigon Jupitera u Raku, što znači da ono što sada stigne značajno povećava vaše bogatstvo. Jupiter nastavlja da poboljšava vaše finansije do juna ove godine, tako da ono što sada počne nastavlja se dalje.

2. Vodolija – borite se za ono što zaslužujete

Ne zadovoljavajte se sa malim. 18. februara, Sunce u Ribama ističe vaše finansije. Ovo je moćna prilika za kreiranje novih finansijskih strategija i primanje ponuda za veći prihod.

Dok Sunce usmerava vašu energiju ka poboljšanju vaših finansija, Merkur i Venera su takođe u ovom vodenom znaku. Ovo vam pomaže da privučete veće izobilje i stavlja vas u savršenu poziciju da primate ponude za uspeh i bogatstvo. Konačno dobijate ono što ste oduvek želeli.

Iako bi trebalo da vidite novi novčani tok kako ulazi u vaš život tokom sezone Riba, ne potcenjujte važnost zalaganja za sebe. Merkur je takođe u Ribama, pružajući ponude, a istovremeno vas podstiče da se borite za ono što zaslužujete. Ovo nije vreme da prihvatite manje nego što vredite, zato se pobrinite da vaša plata bude u skladu sa vašim talentima. Ovako postižete finansijski uspeh.

3. Ribe – naučili ste lekcije iz života

Oduvek ste zračili energijom bogatstva. Naučili ste mnogo lekcija i sada znate koliko je važno pristupiti novcu sa praktičnošću. Umesto da se pretplatite na stereotip da biti duhovan znači biti bez novca, naučili ste da zaslužujete bogatstvo.

To takođe znači da morate biti proaktivni u upravljanju svojim novcem i privlačenju finansijskog uspeha. Da, univerzum uvek obezbeđuje, ali to ne znači da nećete morati da uložite malo energije u to kako njime upravljate.

U petak, 20. februara, Saturn i Neptun formiraju konjunkciju u Ovnu, donoseći dramatičnu promenu u načinu na koji vidite sebe i svoje resurse. Umesto da brinete da biste mogli izgubiti sve što ste stvorili, počinjete da shvatate koliko vredi. Ovo vam pomaže da primenite praktične metode u svom finansijskom životu, dok istovremeno imate veru da univerzum uvek pruža.

