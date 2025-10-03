Ko bi vam spasio život ako dođe do kraja sveta: 4 znaka koja želite pored sebe

Kada dođe do ekstremnog scenarija, oni će sigurno pronaći način da vas održe u životu…

Internet povremeno raspiri strah od kraja sveta, a astrolozi navode četiri horoskopska znaka koje bi mnogi želeli da imaju pored sobe u ekstremnoj situaciji jer donose liderstvo, izdržljivost, borbenost i odanost.

Jarac — prirodni vođa

Jarac preuzima kontrolu u krizi, brzo razmišlja i analizira situacije, držeći hladnokrvnost kako bi smirio druge i organizovao preživljavanje.

Vodolija — inovator i izdržljivac

Vodolija donosi nekonvencionalne ideje i istrajnost; stvara sopstveni put i može iskoristiti svoje snalažljivosti i kreativnost kad situacija zahteva nove pristupe.

Ovan — borac na prvoj liniji

Ovan je hrabar i spreman da se sukobi kad treba; njegova odlučnost i sklonost preuzimanju inicijative čine ga neprocenjivim saveznikom u haotičnim trenutima.

Škorpija — odan i opasan za neprijatelje

Škorpion je spreman da se bori za svoje najbliže bez pitanja; intenzitet i spremnost na žrtvovanje za zaštitu drugih daju mu prednost u ekstremnim okolnostima.

Dok su ovakvi scenariji više spekulativni nego realni, astrolozi ističu osobine koje bi bile korisne u kriznim situacijama — organizacija, inovativnost, hrabrost i odanost — i sugerišu da su Jarac, Vodolija, Ovan i Škorpion znakovi koje biste najradije imali uz sebe

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com