Ko će danas imati najbolje horoskope i savršen dan? Ovi znakovi danas konačno vide svetlo na kraju tunela

Blizanci, Rak, Lav, Devica i Ribe doživljavaju sjajne horoskope 29. septembra 2025. godine

Danas beležimo značajan trenutak u astrologiji. Hiron, Ranjeni iscelitelj u Ovnu, biće na 25. stepenu, stepenu koji zapravo nije povezan ni sa čim posebnim. To može zvučati malo čudno, ali to znači da ste stigli do mesta gde borbe pauziraju i gde možete duboko udahnuti i upiti sve što se dogodilo, oslobađajući ga.

Pet astroloških znakova ima prirodni talenat za pronalaženje dobra u svim stvarima, bez obzira koliko mračne ili zlokobne izgledaju. Ono što se dogodilo postaje hrana za učenje, obrazovanje i pomoć drugima. Isceljenje je alat za druge koji su u ranim fazama svog bolnog putovanja i motiviše ih da nastave. Svetlost je na kraju tunela.

1. Blizanci – posvetite sebi pažnju danas

Danas ćete naučiti nešto o prijateljstvu. Prijateljstvo može biti mač sa dve oštrice. S jedne strane, učite da zavisite od njih, a oni od vas.

Sa druge strane tog odnosa mogu biti trenuci razočaranja kada se osećate tužno što se ono što ste mislili da možete očekivati nije dogodilo. Prijateljstva, sa svojim neobičnim usponima i padovima, uče vas važnosti i samostalnosti i međuzavisnosti. Takođe vam pomažu da vidite koliko su važni prilagodljivost i opraštanje.

Prema tome današnji sjajan horoskop je da dolazite do mesta gde ste zadovoljni načinom na koji se stvari odvijaju. Umesto da jurite nekoga, razumete da je njegovo odsustvo znak da posvetite sebi malo pažnje. Imati nekoga u životu je divno, ali biti u stanju da se oporavite od razočaranja je još bolje.

2. Rak – gledate svoju karijeru u novom svetlu

Danas imate sjajan horoskop jer ćete naučiti nešto o svojoj radnoj etici. Radna etika je zanimljiva. Imate snažnu želju da pružite odlične rezultate ljudima koji zavise od vašeg prisustva; ipak, postoje trenuci kada ne dobijate ništa zauzvrat za tu posvećenost i žrtvu.

Svet rada otkriva da lojalnost ne dolazi uvek sa nagradama. Ljudi često ne vide cenu nečega kada izgleda izuzetno lako. To bolno saznanje vas podstiče da sagledate svoju karijeru u novom svetlu. Današnja veličina dolazi od porasta vaših standarda i vaše veće zaštite kao rezultat toga.

3. Lav – zbližavanje sa prijateljem ili članom porodice

Danas ćete steći mudrost povezanu sa vašim načinom razmišljanja i gledanja na svet. Postoji cena uskog razmišljanja, a vi ste tip osobe koju može zaslepiti ponos ili samozaštita. Ali dolazi trenutak kada vas bol gurne do mesta gde morate preispitati stav. Nemate drugog izbora nego da ponovo razmotrite svađu uprkos svom uverenju da ste u pravu.

U ponedeljak ćete prihvatiti da ste pogrešili i priznati to. Priznanje će vas zbližiti sa prijateljem ili članom porodice. Pokazaće da možete preuzeti odgovornost za probleme i rešiti ih. Savršen je dan, zaista sjajan dan.

4. Devica – u redu je da prihvatite pomoć

Doživećete sjajan horoskop 29. septembra, jer ste spremni da napravite taj prvi korak ka isceljenju i celovitosti koji dolazi sa mudrošću. Vi ste prirodni iscelitelj drugih, i dolazi trenutak kada je vama potrebno popravljanje. Teško je zamisliti da biste vi bili osoba koja zahteva nešto od drugih što vam pomaže da postanete jači iznutra. Pa ipak, to je ono što će Hiron u Ovnu danas učiniti za vas.

Dobra je ideja da se postavite u poziciju u kojoj možete biti okruženi ljudima koji brinu o vama. U redu je prihvatiti pomoć kada vam se ponudi. Videćete kako odgovor „da“ vraća osećaj nade. I pošto se to danas dešava za vas, doživećete sjajan horoskop i ishod.

5. Ribe – biti sa drugima vam pomaže

Odličan horoskop 29. septembra doživećete jer vam mudrost i isceljenje donose osećaj svrhe i vrednosti. Volite da znate da možete biti tu za druge. Imate način da podnesete mnogo više nego što bi često trebalo. Ali kada to učinite, to je delo ljubavi. Vidite, davanje sebe kao čin koji nikada nije uzaludan.

U ponedeljak ste u stanju uma koje vam omogućava da budete svrsishodni i da živite život u skladu sa svojim vrednostima. Kada dajete, to vam vraća više vas samih. Biti sa drugima vam pomaže da bolje razumete svoj unutrašnji svet. Ako je život ciklus, a isceljenje putovanje, onda je ono u kome se sada nalazite više nego što biste ikada mogli tražiti, prenosi YourTango.

