Ko će se obogatiti do kraja godine? 3 znaka kojima će zima doneti neočekivan uspeh i veliko izobilje

Da li ste jedan od njih? Zima stiže, a sa njom i potpuni preokret za 3 znaka horoskopa. Sprema se neočekivan uspeh, sreća i novac koji će rešiti sve brige do kraja godine!

Svi znamo kako je to kad se vučemo kroz godinu, a novca nikad dosta. Pitate se kad će konačno i vas da krene? E pa, astrologija ima odlične vesti, i to baš u pravo vreme – za zimu! Za Bika, Vagu i Strelca, period koji dolazi biće nešto što se dešava jednom u životu. Ovo nije priča o velikim lutrijama, već o tome da će se sav onaj trud i strpljenje konačno isplatiti.

Ako ste jedan od ovih srećnika, spremite se da vam se finansijska situacija popravi iz temelja. Stižu iznenadne ponude, prilike za zaradu, ili prosto novac sa mesta na koje ste zaboravili. Osećaj slobode i olakšanja je neprocenjiv!

Bik

Bikovi, Vama je dosta čekanja! Vašim mukama je došao kraj. Vi ste vredni, i to znaju svi, ali sad će to konačno da se vidi i na računu. Neće biti drame, već miran, siguran priliv novca koji će Vam omogućiti da dišete punim plućima.

Ključ uspeha leži u nekoj poslovnoj ideji ili ponudi koju ste stalno odlagali. Ne oklevajte, sad je pravi trenutak! Vreme je da Bik konačno uživa u onome što je stvorio.

Vaga

Vage, Vama novac donosi neko koga volite ili cenite. Vaš šarm i ljubaznost se vraćaju kao bumerang – u novcu! Možda Vam partner donosi uspeh, ili Vam prijatelj nudi sjajnu priliku za zaradu.

Ovo je rešenje svih onih briga koje su Vas pritiskale. Taj osećaj mira i ravnoteže koji Vam je toliko potreban, stiže upakovan u finansijsku sigurnost. Možete da se opustite, zaslužili ste!

Strelac

Strelčevi, Vama je dosadno u rutini, a zvezde to znaju! Zato Vam donose uzbuđenje koje se isplaćuje. Uspeh dolazi kroz nešto nekonvencionalno, možda putovanje, učenje nečeg novog ili proboj na neko neistraženo tržište.

Budite hrabri, prihvatite taj rizik. Do kraja godine, imaćete dovoljno novca da radite šta god poželite i da kupite tu slobodu o kojoj stalno sanjate. Ovo je Vaša prilika da živite punim plućima!

Važna poruka za sve: Pazite šta potpisujete!

Iako ova tri znaka čekaju sjajne stvari, postoji jedna stvar koja nas sve čeka do kraja godine, a na koju moramo da obratimo pažnju.

U novembru nas ponovo usporava retrogradni Merkur (planeta komunikacije i trgovine). Zvuči dosadno, ali evo šta to stvarno znači:

Pravilo Br. 1: Bez brzopletih novčanih odluka! Ne ulažite u nešto što niste dvaput proverili. Ako treba nešto da se potpiše (ugovor, kredit, nova saradnja) – čitajte sitna slova.

Bez brzopletih novčanih odluka! Ne ulažite u nešto što niste dvaput proverili. Ako treba nešto da se potpiše (ugovor, kredit, nova saradnja) – čitajte sitna slova. Šansa za preokret: Merkur nas tera da se vratimo na stare teme. Da li ste nekome pozajmili novac? Da li Vam neko duguje? Ovaj period je idealan da se stari dugovi vrate i da se „počisti“ finansijska prošlost.

Dakle, iskoristite ovaj period da sredite papire, naplatite potraživanja i ne žurite s novim ulaganjima. Tako ćete spremno dočekati decembar i velike prilive novca!

