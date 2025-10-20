Ko će zablistati, a ko izgubiti kontrolu? Horoskop za sledećih 7 dana otkriva dramatične preokrete

Nedelja pred nama donosi astrološke preokrete – neki znakovi će sijati, drugi pucati po šavovima

Ako se pitaš koji znakovi će zablistati, a koji izgubiti kontrolu – evo direktnog odgovora: Lav, Devica i Strelac će zasijati punim sjajem, dok će Ribe, Rak i Jarac biti na ivici emotivne eksplozije. Ova nedelja nosi snažne energetske talase, pa je važno znati kad stati, a kad krenuti punom snagom.

Lav, Devica i Strelac – vreme je da vas svet vidi

Ova trojka ulazi u fazu pojačane harizme, samopouzdanja i prilika koje se ne propuštaju. Lav će konačno dobiti priznanje koje zaslužuje – bilo na poslu, u ljubavi ili u društvu. Devica će zablistati zahvaljujući svom trudu – sve što je radila u tišini sada dolazi na naplatu. Strelac će se otvoriti ka novim kontaktima, posebno preko društvenih mreža – ljubav i posao idu ruku pod ruku.

Ribe, Rak i Jarac – kako da ne puknete pod pritiskom

Ovi znakovi će se suočiti sa unutrašnjim nemirom, preispitivanjem i osećajem da ih sve guši. Ribe će imati problem da razdvoje emocije od realnosti – savet: piši, šetaj, diši. Rak će biti preosetljiv na kritike – ne uzimaj sve lično, već se fokusiraj na ono što možeš da promeniš. Jarac će osećati da mu sve izmiče kontroli – vreme je da se odmoriš i ne pokušavaš da držiš sve konce.

Kako da se pripremiš za astrološke turbulencije

Prati svoje emocije – ne ignoriši ih, ali ih ni ne puštaj da te vode. Postavi granice – posebno u odnosima koji te iscrpljuju. Radi ono što ti puni baterije – šetnja, muzika, razgovor sa prijateljem. Ne donosi velike odluke u afektu – sačekaj da se slegne. Zapiši šta ti se dešava – pomaže da sagledaš širu sliku.

Znakovi koji će imati preokrete u ljubavi

Merkur u Škorpiji donosi duboke razgovore, ali i razotkrivanja. Blizanci i Vaga mogu očekivati neočekivane poruke od bivših. Škorpija će želeti da zna sve – ali pazi da ne preteraš u kontroli. Bik će se otvoriti ka stabilnosti – ako si slobodan, neko ti već posmatra profil.

Znakovi koji će zablistati na poslu

Ovan, Devica i Lav dobijaju vetar u leđa. Ovan će završiti sve što je odlagao – konačno. Devica će biti primećena zbog detalja koje drugi ignorišu. Lav će inspirisati kolege – ali pazi da ne izgoriš u želji da sve bude savršeno.

Najčešća pitanja o nedeljnom horoskopu

– Koji znakovi će imati najviše sreće ove nedelje?

Lav, Devica i Strelac – u ljubavi, poslu i ličnom razvoju.

– Koji znakovi treba da se povuku i odmore?

Ribe, Rak i Jarac – previše emocija, premalo prostora za sebe.

– Da li je dobar trenutak za donošenje važnih odluka?

Ne za sve. Ako si emotivno uzdrman, sačekaj par dana.

– Kako da se zaštitim od negativne energije?

Postavi granice, izbegavaj dramu i fokusiraj se na ono što ti prija.

Ova nedelja je kao emotivni rolerkoster – neki će uživati u vožnji, drugi će želeti da siđu. Ključ je u tome da znaš kad da staneš, kad da kreneš, i da ne zaboraviš da si ti taj koji drži volan. Horoskop nije sudbina – on je mapa. A ti biraš pravac.

