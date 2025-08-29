Ko ne voli da se zabavlja s njima, taj ne zna šta je život! Ovi horoskopski znakovi su kraljevi dobre zabave

Jedno je sigurno – sa njima nikad nije dosadno!

Svako društvo ima onog prijatelja koji preobrazi dosadno okupljanje u živahnu zabavu čim se pojavi. Bez obzira da li su majstori karaoka ili jednostavno imaju priče koje vas bacaju na pod od smeha, nikada ih ne možete smatrati dosadnim.

A možda je tajna njihove zarazne energije upravo u njihovom horoskopskom znaku.

Astrolozi su ocenili koji su znaci najkomičniji, od prijatnih ekstroverata do najvećih zabavljača na žurci.

Škorpija

Škorpija ima veoma sarkastičan, mračan smisao za humor. Uvek morate da se zapitate da li su ozbiljni ili žele da vam kažu gde su tela zakopana – ističe autorka i astrolog Lisa Bareta.

Astrolog Šarlot Kiršten dodaje da Škorpijin dobro poznati intenzitet takođe doprinosi njihovoj neočekivano zabavnoj prirodi: „Šta god da zanima Škorpiju, možete biti sigurni da to rade sa entuzijazmom, strašću i intenzitetom, što ih čini ultrazabavnim.“

Vodolija

Vodolije su često u svom svetu. Ali kada vas jednom puste unutra, bićete navučeni na njihov čudan i ekscentričan duh.

„Obično imaju najunikatniji i najupečatljiviji način da ispričaju priču koja je prožeta zvučnim efektima, imitacijom glasova i punim opisima likova,“ kaže Bareta.

Ovaj znak slobodnog duha nije od onih koji često izlaze u grad, ali kada to urade, imaju apetit za sve.

„Avanturistička Vodolija oličenje je celonoćnih žurki, one koji neće stati dok sunce ne proviri preko horizonta,“ objašnjava Kiršten.

Ovan

Ovan je prvi od tri vatrena znaka na ovoj listi.

„Njihova vatrena, strastvena priroda čini ih željnim da isprobaju nova iskustva i žive život punim potencijalom,“ objašnjava dalje.

Kiršten tvrdi da su Ovnovi poznati po svojoj glupoj, bezbrižnoj prirodi i sposobnosti da donesu malo lakoće u teške situacije. Vole da pričaju priče i mogu da učine svaki događaj, čak i vreme posle posla, kao pravu zabavu.

Međutim, imajte na umu da to često znači da Ovan stalno želi da bude u centru pažnje. Ali sve dok pustite Ovnove u vašem životu da donose odluke o tome šta da rade i gde da idu, oni će ostati dobro raspoloženi.

Blizanci

Zbog dualnosti Blizanaca, lako se uklapaju u bilo koje društveno okruženje i ne plaše se da započnu razgovore s novim ljudima.

„Pod vladavinom Merkura, planete komunikacije, Blizanci se ponose sposobnošću da se povežu s ljudima i pretvore najobičniji razgovor u nešto duhovito i nezaboravno,“ kaže Kiršten.

Jedini problem koji možete imati je uzemljivanje vašeg prijatelja Blizanca. Želja za životom znači da im sve lako dosadi, a zauzvrat su notorno nepouzdani.

Lav

Kao i Ovan, Lav je vatreni znak koji želi da svi pogledi budu uprti u njega – ali sve dok sami ne želite da budete u centru pažnje, volećete ih imati u blizini.

„Lavovi su prirodni zabavljači. Njihova ljubav prema reflektorima stavlja ih u centar pažnje i nasmejaće vas svojom preteranom dramatizacijom kada pričaju priču,“ kaže Bareta.

Iako vole dobru zabavu, Lavovi su podjednako dobri i u intimnijim okruženjima. Njihova prirodna harizma privlači ljude, omogućavajući Lavovima da bez napora stvaraju uzbuđenje. Njihova toplina i velikodušnost takođe ih privlače drugima.

Strelac

Želite partnera za padobranstvo ili prijatelja za planinarenje?

„Horoskopski znak koji voli zabavu i putovanja, Strelac zna da kaže da avanture i uzbuđenju,“ kaže Kiršten. Ovim znakom vlada Jupiter, planeta istraživanja, tako da su stalno u potrazi za sledećom velikom stvari koja će im život učiniti zanimljivijim i prijatnijim.

Bareta napominje i da Strelci znaju da se smeju sami sebi i lako zbijaju šale iz najozbiljnijih situacija. Oni su pomalo nezgrapni i glupi, ali to je razlog više da se zabavljate kada su u blizini.

(parade.com)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com