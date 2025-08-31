Ko ostaje večno mlad, a ko ne prestaje da gunđa: Kako stare horoskopski znakovi?

Karakteristike rođenih u pojedinim horoskopskim znakovima su uglavnom određene položajem zvezda pri rođenju, ali postoje i neke promene u karakteru koje postaju izražajnije kasnije u životu, piše Atma.

Ovan

Ovan je kao dete stalno u akciji, pun života, radoznao i uvek spreman na nestašluke, ponekad i vrlo opasne. Po prirodi su individualci i uvek će svojoj ženi ili mužu pripremati različita iznenađenja i uzbuđenja. S njima je život dinamičan i nikad dosadan.

U starosti će takođe biti vrlo aktivni, osim ako ih bolest spreči. Ako mogu, do poslednjeg trenutka života baviće se sportom.

Bik

U mladosti su velike maze i šarmeri koji osvajaju okolinu. Ako odrastaju u blagostanju, vrlo su sretni, ali ako odrastaju u siromaštvu, taj period će hteti što pre zaboraviti. Brak će sklopiti iz ljubavi ili zbog materijalnih interesa. Novac im je važan kao i voljena osoba.

Izbegavaće brak s onima slabijeg materijalnog stanja. U starosti će uživati ako su se u životu obogatili. Ako ostare u oskudici, mogu postati puni gorčine i nezadovoljstva.

Blizanci

U mladosti su srećni i ispunjeni ako su u stalnom pokretu i kontaktu sa što širim društvom. Uvek traže priliku da se istaknu u svojoj okolini. Srećni su i uspešni u komuniciranju i zato im je uvek važno društvo. Obožavaju da govore i teško ih je zaustaviti jednom kada počnu.

Njihovim partnerima u svakoj životnoj dobi, od početka veze treba biti jasno koliko im je važan društveni život. Ako uz sebe imaju partnera koji je sličnog senzibiliteta kao i oni, nikada im neće biti dosadno, nego će starost ispuniti raznim aktivnostima i putovanjima. Ako se dogodi da ostanu sami, neće im biti potrebno mnogo vremena da obnove stara poznanstva ili steknu nova.

Rak

Mladi Rak je izrazito osećajna i introvertna osoba s kojom treba biti nežan i pažljiv, ali to ne znači da treba biti pod ‘staklenim zvonom’. Treba ga poticati da izađe iz sveta snova i prihvati život sa svim radostima i tugama, kao i svi ostali.

Kada konačno donesu neku odluku, čvrsto idu do zacrtanog cilja. Kada osnuju stabilan dom i porodicu, provešće ugodnu starost ispunjenu mnogobrojnim porodičnim okupljanjima najbližih. Ako ostanu sami, postaće tužni i melanholični.

Lav

Jednostavno je nemoguć dok ne postane centar događanja. Najveća uvreda za njih je ignorisanje. Treba ih stalno usmeravati tako da znaju da u životu ne postoji samo potreba i želja pojedinca. Ulazak u brak mora biti pompezan. Važno im je i da im brak donese neki status. Vole sjaj i raskoš, a još više slavu. Ako nemaju publiku – nesrećni su.

I u starosti su vrlo sujetni. Važno im je da se za njih čulo i da se za njih zna. Ako su nešto postigli, u stanju su satima pričati o svojim dostignućima. Ako su rezultati izostali, pretvaraju se u osobe koje su sklone i da lažu kako bi se prikazali u najboljem svetlu.

Devica

To su obično uglađena deca koja paze na svoje ponašanje i izgled i uvek se trude da budu pristojni i dobri. Njihovi roditelji su srećni i ponosni na njih. Žele znati unapred što će se događati tako i u slučaju odluke o zajedničkom životu s partnerom. U kasnijim godinama postaju sve zahtevnije u organizaciji života i poslovnih obaveza. Svaka sitnica u njihovom životu treba imati tačno određeno mesto.

Ukoliko je Devica u životu propustila nešto njoj važno, pod stare dane će dosta prigovarati i gunđati. U suprotnom, oni rođeni u ovom znaku će proživljavati drugu mladost.

Vaga

U ovom znaku su rođeni veliki šarmeri. Veseli su i nasmejani, druželjubivi i vode računa o svom imidžu. Najčešće su u centu pažnje u svom okruženju. Pri donošenju bilo kakvih odluka su vrlo neodlučni. Brak im je nešto najvažnije u životu, jer na život gledaju kao na nešto što treba proživeti u paru. Ljubav i iskrenost su njihovi ideali.

U starosti će biti ispunjeni i sretni ako su zajedno sa svojim partnerom. Ako su ostali sami, osećaće se usamljeno i trudiće se da nađu svoju bolju polovinu.

Škorpija

Od najranijih dana voli provocirati i kao emotivno nezrela osoba, izazivati sukobe. U najranijem djetinjstvu ih treba pravilno usmeravati i nadzirati. Kada se odluče na brak, to čine vrlo ozbiljno i promišljeno. Seks im je važan i nastoje ga još više razviti kroz vezu ili brak. Skloni su avanturama.

I u starosti su aktivni, naročito ukoliko su zadovoljni postignutim u aktivnom razdoblju života. Uvek su imali sklonosti ka sportskim aktivnostima. Ako su sami posvetiće se proučavanju svega skrivenog, a posebno će se zanimati za temu smrti.

Strelac

Veseljaci su od malena. Sa njima nema velikih briga, sve teče ujednačeno i postepeno i u uživanju u vedrijoj strani života. Kad ulaze u brak čine to spontano i galantno. Umereni su i uravnoteženi pa ih svi rado prihvataju. Smisao za humor kod njih igra važnu ulogu u životu i pomaže da nadvladaju teškoće.

U starosti će rado prenositi svoje mudrosti i životna iskustva. I tada ih neće napustiti smisao za humor i sklonost pozitivnom gledanju na život.

Jarac

U mladosti se ponašaju preozbiljno za svoje godine, pomalo kruti i hladni. Ipak, iza toga se krije osećajnost, ranjivost, ambicioznost. Zato sve pažljivo priprema, organizuje i zrelo i kontrolisano ponaša. U brak stupaju promišljen i sa srcem.

Tek u starosti se počinju opuštati i postaju veseliji s pozitivnim stavom prema svemu.

Vodolija

U mladosti se ističu u svojoj okolini po nekom specifičnom talentu i po svakojakim ludorijama i zato ih treba kontrolirati i pravilno usmeravati. Ponekad u brak stupe naglo i na sasvim nekonvencionalan način ili pak žive kao pustinjaci održavajući neke isprekidane veze.

U starosti se prepuštaju svojim željama i sklonostima kojima se nisu mogli posvetiti u aktivnom delu života.

Ribe

U mladosti su skloni sanjarenju. Često su uspešni i priznati u umetničkim vodama. I u braku su skloni idealizaciji partnera. U skladnom braku zaista uživaju.

U starosti se konačno prepuštaju svojim sklonostima i kreativnosti ili jednostavno lenčare. Ponekad to lenčarenje predugo traje i treba ga usmeriti u nekom korisnijem smeru.

