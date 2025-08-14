Ko se tušira sa štopericom, a ko zaboravlja novčanik? Jutarnje navike horoskopskih znakova će vas nasmejati

Od Device koja meri vreme pod tušem do Riba koje izlaze bez novčanika – saznajte kako svaki horoskopski znak započinje dan. Prepoznaćete sebe, partnera… i verovatno se nasmejati naglas!

Neki ljudi ustaju kao da ih je neko pozvao na vojnu vežbu, dok drugi ne znaju gde im je leva čarapa, a gde desna misao. Ako ste se ikad pitali kako se horoskopski znakovi ponašaju ujutru – pripremite se za smeh, prepoznavanje i možda malu dozu samokritike.

Ovan: trči i dok pere zube

Ovnovi ustaju kao da ih neko juri. Tuširanje je ekspresno, doručak se jede u hodu, a ako zakasne – krive semafore.

Bik: prvo kafa, pa svet

Bik ne ustaje dok ne omiriše kafu. Sve ide polako, ali temeljno. Ako mu dirate rutinu – spremite se za pasivnu agresiju.

Blizanci: jutarnji multitasking šou

Dok peru zube, već pišu poruke. Dok se oblače, slušaju podkast. Blizanac ujutru izgleda kao da vodi jutarnji program.

Rak: prvo emocije, pa obaveze

Rak se budi sa mislima o snu koji je sanjao. Tušira se uz muziku, doručkuje uz sećanja. Jutro mu je vreme za dušu.

Lav: jutarnji glamur bez kompromisa

Lav ustaje kao da ga čeka crveni tepih. Frizura mora da stoji, garderoba da blista. Ako nema vremena – bolje da ne ide nigde.

Devica: sve po planu, bez greške

Tuširanje traje tačno 7 minuta. Doručak je nutritivno savršen. Ako nešto nije po redu – dan je već propao.

Vaga: ne zna šta da obuče, ali zna da mora da izgleda dobro

Vaga gubi vreme birajući između dve skoro identične košulje. Ujutru joj treba više vremena za odluke nego za spremanje.

Škorpija: tišina, kafa, pogled koji govori sve

Škorpija ne priča dok ne popije kafu. Jutro je njeno vreme introspekcije. Ako je pitate nešto – rizikujete život.

Strelac: zaboravio novčanik, ali ima osmeh

Strelac izlazi iz kuće sa pola stvari, ali sa punom dozom optimizma. Jutro mu je avantura, čak i kad kasni.

Jarac: ustaje pre alarma, već u akciji

Jarac je već obavio tri zadatka dok vi još tražite papuče. Jutro mu je vreme za produktivnost, ne za filozofiju.

Vodolija: tušira se uz TED talk

Vodolija kombinuje higijenu i edukaciju. Dok se tušira, sluša predavanja. Jutro mu je vreme za ideje, ne za rutinu.

Ribe: još u snu, iako su budne

Ribe ustaju, ali duša im još spava. Jutro im je maglovito, nežno, i često zaborave gde su krenule.

