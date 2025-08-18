Ko su najdvoličniji horoskopski znaci: Čuvajte se čim im okrenete leđa

U životu se može činiti da su neki ljudi iskreni i podržavajući, a onda se iza tvojih leđa pokaže njihova druga, hladnija strana. Astrologija sugeriše da su određeni horoskopski znakovi skloniji dvoličnosti. Saznajte koji su to znakovi kojih ćete morati posebno da se čuvate.

Lav – harizmatični lider s prikrivenom stranom

Lavovi su rođeni da predvode i da budu u centru pažnje. Njihova želja za divljenjem ponekad preraste u preuveličavanje ličnih uspeha ili čak tkanje izmišljenih priča. Kad im okrenete leđa, mogu nastaviti da šire verziju događaja po kojoj oni uvek blistaju.

Rak – emotivni talas i neočekivani ispadi

Rakovi su osetljivi i duboko emotivni, ali njihove promene raspoloženja mogu prerasti u držanje dve suprotstavljene priče. U vašoj prisutnosti deluju brižljivo i zaštitnički, a čim okrenete leđa, neočekivano mogu izneti tvoje tajne ili kritike sakrivene iza lažnog osmeha.

Ribe – majstori “belih laži”

Ribe su poznate po saosećajnosti i želji da sačuvaju mir, ali često pribegavaju takozvanim “belim lažima” kako bi izbegle konflikt. Iako u lice pružaju podršku, iza vaših leđa istinu prilagode da bi održale harmoniju – čak i ako to znači izmeniti činjenice.

Škorpija – misteriozni manipulator

Škorpije odišu intenzitetom i tajanstvenošću. Njihova sposobnost da sakriju prave motive i kontrolišu informacije čini ih posebno dvoličnim. Dok vam pokazuju samo jedan, šarmantan aspekt svoje ličnosti, iza leđa mogu pažljivo planirati korake koji će poslužiti isključivo njihovim interesima.

Vaga – društveni šarmer koja prenosi tračeve

Vage su uvek društvene i omiljene, ali njihova potreba da dele novosti često prelazi granicu diskrecije. Iako su pred vama šarmantne i taktične, ako okrenete leđa, možete otkriti da su poverene informacije dospele u pogrešne ruke – ne iz loše namere, već zbog njihovog neutaživog nagona za razgovorom.

Blizanci – neodlučni majstori promene priče

Blizanci se odlikuju prilagodljivošću i darom za komunikaciju, ali njihova neodlučnost i želja da ugode svima mogu dovesti do kontradiktornog ponašanja. Danas pričaju jedno, sutra drugo – i dok su vam u lice podrška, iza vaših leđa često menjaju stavove prema prilici i društvu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com