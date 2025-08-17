Ko su najveći majstori laganja u horoskopu: Za jedan znak nikada ne bi ste pomislili da ume da slaže

Neki horoskopski znaci ne lažu stalno, ali kada to rade – umeju da preokrenu istinu tako da im sve ide u korist. Njihova sposobnost da „ulepšaju“ priču često ih dovodi u centar pažnje, a ponekad i u nevolju.

Blizanci

Kod Blizanaca neiskrenost često nije planirana. Njihova promenljiva priroda i sklonost da se predomisle dovodi do toga da ne ostanu dosledni onome što su rekli. Zbog toga mogu delovati kao lažljivci čak i kada im to nije bila namera.

Lav

Lavovi vole dramu i obožavaju da budu u centru pažnje. Da bi priča zvučala zanimljivije, često preuveličavaju događaje. Njihov cilj nije nužno da prevare, već da zablistaju i ostave snažan utisak.

Ribe

Ribe su saosećajne i prijateljski nastrojene, ali ponekad znaju da zaigraju ulogu žrtve kako bi pridobile simpatije. Iako su generalno iskrene, upravo ta reputacija im pomaže da njihove „bele laži“ prođu neprimećeno.

