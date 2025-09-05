K’o ulje i voda: Ljudi u ovim znakovima horoskopa se non stop svađaju u vezi

Možda i vi imate tu (ne)sreću?

Znakovi horoskopa koji najčešće prave pravu pravcatu dramu u vezama!

U svakoj vezi povremene rasprave su neizbežne – razlike u karakteru, svakodnevni stres i različiti načini razmišljanja često stvore tenziju. Ipak, neki horoskopski znaci posebno se ističu po tome što lako upadaju u konflikte i vole da vode rasprave.

Astrolozi najčešće izdvajaju Ovna, Blizance, Lava, Škorpiju i Jarca, a svaki od njih u svađe unosi svoju specifičnu energiju.

Ovan – brz na jeziku i bez uvijanja

Ovnovi teško prećute ono što im smeta. Njihova impulsivnost i snažna potreba da budu u pravu najčešće su razlog burnih svađa. Iako iza toga obično ne stoji loša namera, njihova direktnost i želja za dominacijom lako mogu uneti nemir u vezu.

Blizanci – rođeni za rasprave

Blizanci uživaju u razgovoru, a od verbalnih duela retko beže. Njihov oštar um i umeće da sagledaju situaciju iz više uglova čine ih nezgodnim protivnicima u svađi. Međutim, njihova promenljivost i potreba za analiziranjem svega često partneru deluju iscrpljujuće.

Lav – drame zbog pažnje

Lavovi žele da sijaju i da budu primećeni. Kada partner ne daje dovoljno pažnje i divljenja, Lav to doživljava kao ličnu uvredu. Ponos i ego kod njih su posebno osetljivi, pa i mala kritika može biti okidač za veliku scenu.

Škorpija – ljubav koja lako prelazi u ljubomoru

Kod Škorpija nema pola mere. Njihova strast je jaka, ali često se pretvori u posesivnost. I najmanja sumnja ume da zapali vatru, pa njihove rasprave umeju da budu burne, emotivne i pune teških reči. Kada vole, Škorpije se bore – i to glasno.

Jarac – hladan stav koji boli

Jarčevi deluju staloženo, ali u raspravama mogu biti izuzetno tvrdoglavi. Njihova usmerenost ka ciljevima i pomalo distanciran odnos često partneru deluju hladno i nezainteresovano. Oni, s druge strane, smatraju da je partner previše neodlučan ili nestalan, pa zbog tog sudara različitih pogleda na život često dolazi do tenzija.

